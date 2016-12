Hacienda no descarta aumento a gasolinas en enero Meade expresó que subirá cuando incrementen sus costos y bajará cuando éstos se reduzcan

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que ante la liberalización de los precios de las gasolinas a partir de 2017, no se descarta un aumento de precios a partir de enero próximo.



"Depende un poco del entorno. En la medida en que se incrementen los costos, eso habrá que reflejarlo en el precio, como funciona cualquier otro precio de la economía", dijo el funcionario.



Entrevistado previo a su participación en la entrega del Premio Nacional de México 2016 de Citibanamex, Meade explicó que el impacto inflacionario se atenuará conforme el movimiento del precio.



"Subirá cuando suban sus costos y bajará cuando se reduzcan sus costos. Y eso implicará que su impacto inflacionario se vaya atenuando en el tiempo toda vez que habrá en el precio de la gasolina como en cualquier otro precio en la economía ocasiones en donde suba y en ocasiones en donde baja", explicó.



Meade destacó que la liberalización de los precios de la gasolina permitirá que los mexicanos escojan entre varias opciones para adquirir el combustible y favorecerá la inversión en el mercado gasolinero.



"El hecho de que se vayan mandando señales por la vía del precio alentará la inversión, fomentará la posibilidad de que los mexicanos escojan entre diferentes actores que participen en el mercado de las gasolinas. Pasaremos de un entorno donde teníamos una sola gasolina a un solo precio y un solo proveedor a un esquema donde tengamos más libertad, más posibilidad de escoger y donde los precios vayan reaccionando en función de cómo se vayan ajustando los costos como ocurre como cualquier otro precio en la economía", dijo.



En ese sentido, el secretario dijo que no debe presentarse especulación con los precios y abasto del combustible en los próximos días.



"No debería de haber porque los precios son todos públicos y habrá una enorme predictibilidad. Los costos están a la vista de todos", destacó. 13/12/2016