A 6 años del asesinato impune de Marisela Escobedo

En el marco del sexto aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, las organizaciones que suscribimos la presente recordamos:



Que Marisela Escobedo fue una defensora de derechos humanos a quien le arrebataron su vida por exigir justicia, verdad y reparación por el asesinato de su hija Rubí y que fue víctima de la incompetencia del Estado para garantizar su vida e integridad.



Que el caso se mantiene en total impunidad. Nadie ha sido castigado por el asesinato de Marisela Escobedo y las evidencias que existen en el expediente y que señalan al autor material del homicidio, no han avanzado.



No existe ninguna investigación penal abierta por la serie de amenazas y agresiones que llevaron a la familia de Marisela a solicitar asilo político en el extranjero.



Que la recomendación 44/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 28 de octubre de 2013 y dirigida al Gobierno del Estado de Chihuahua permanece sin ser cumplida a cabalidad.



Que el caso de Marisela Escobedo, se suma a más de una decena de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en el Estado de Chihuahua, lo cual ubica a la entidad en el lugar número 1 en este tipo de agresiones contra este colectivo, de conformidad con lo señalado por la CNDH en su Recomendación General 25/2016.



Demandamos medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.



Demandamos una investigación exhaustiva, imparcial y oficiosa del crimen de Marisela Escobedo y de todos los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos que permanecen en la impunidad, así como otras agresiones y amenazas en contra de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.



Demandamos que se implementen las medidas de protección necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua puedan ejercer su labor en plenas condiciones de seguridad.



Reivindicamos la lucha de Marisela Escobedo quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija fuera el último en este Estado.





Alejandra Nuño Ruíz-Velasco

Angélica Nadurille Álvarez

Angélica de la Peña Gómez

Claudia Alonso Pesado

Claudia Castello Rebollar

Claudia Sofía Corichi García

Dora Maria Talamante Lemas

Elizabeth Avila Carrancio

Gabriela Delgado Ballesteros

Gloria Careaga Pérez

Gloria Ramírez

Juan Carlos Solís

María Beatriz Cosio Nava

María del Carmen Alanis

María Fernanda Rodríguez Calva

Martha Lucía Mícher Camarena

Milagros del Pilar Herrero Buchanan

Nithia Castorena Castorena

Norma Reyes Terán

Patricia Olamendi

Refugio Esther Morales Pérez

Rosario Guerra



Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC) Asociación Internacional de Educadores por La Paz

Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Colectiva Ciudad y Género, A.C.

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac)

Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C.

El Barzón Chihuahua

Ecos de Mirabal

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Grupo de Abogadas Demócratas

Grupo Feminista 8 de marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Hij@s de la Luna

Justicia para Nuestras Hijas, A.C.

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Mukira, A.C.

Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)

Poiesis S.C.

Red de profesoras e Investigadoras de Derechos Humanos de México

Red Plural de Mujeres de Zacatecas

Red por la Participación Ciudadana, A.C.

Spatium Libertas, A.C.

Transforma, A.C.

Uno de Siete Migrando A.C.

Vanguardia De Mujeres De Ixtapaluca

Wikipolítica nodo Chihuahua 16/12/2016