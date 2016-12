¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Frío Máxima 10° Mínima 2° Jueves 29 de Diciembre El saldo del rescate del avión caído en el mar Negro: 19 cadáveres y 230 fragmentos de cuerpos Tras la inspección total de la zona de la catástrofe, el ministro de Transportes adelantó que el accidente se produjo por “funcionamiento anormal” de la nave y que no hubo ninguna explosión. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no descartó un ataque terrorista

El siniestro del avión militar ruso Tu-154 en el Mar Negro con 92 personas a bordo el pasado fin de semana se debió a un "funcionamiento anormal" del aparato, dijo este jueves el ministro ruso de Transportes, Maxim Sokolov, mientras que el Ministerio de Defensa no descartó un motivo terrorista, ya que el desperfecto pudo ser intencional. Las tareas de rescate sólo lograron recuperar 19 cadáveres entre las aguas del Mar Negro y cientos de partes humanas.



"La zona de la catástrofe ha sido totalmente inspeccionada: 19 cuerpos, 230 fragmentos de cuerpos, 13 grandes piezas del avión y cerca de 2.000 fragmentos han sido remontados a la superficie hasta el momento", precisó Sokolov.



"El avión casi se descompuso por completo al impactar contra la superficie del agua y luego el fondo del mar Negro, lo cual complicó las labores de búsqueda", añadió.





Las dos cajas negras del aparato fueron encontradas el martes y el miércoles, un hallazgo fundamental para determinar las causas del siniestro que dejó 92 muertos.



Aunque los datos recogidos en los dispositivos instantes antes del siniestro permiten concluir que no hubo explosión a bordo, sí pudo existir un fallo mecánico provocado de forma intencionada, explicó este jueves en una rueda de prensa el jefe de seguridad de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Sergei Bainétov.



Por ello, entre las hipótesis manejadas por el Gobierno todavía se incluye la de un atentado terrorista. Bainétov precisó que habrá que esperar "al menos 30 días" para poder contar con las "conclusiones definitivas" sobre las circunstancias del accidente.



A bordo de la aeronave siniestrada, viajaban 64 miembros de la agrupación Alexándrov, 9 periodistas, 8 militares, 8 tripulantes, dos funcionarios y la famosa doctora Elizaveta Glinka, presidenta de una fundación humanitaria.

(Con información de EFE y AFP)

28/12/2016

