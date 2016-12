No vamos a permitir que los diputados del PRI impidan el desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez: Fernando Álvarez

"El gobierno de Chihuahua no detendrá el apoyo solidario que Ciudad Juárez requiere urgentemente con inversión en obras de gran trascendencia como es el Hospital de Especialidades, tal y como lo pretende la fracción parlamentaria del PRI al anunciar su rechazo al proyecto de Ley de Ingresos que será próximamente votado en el Congreso del Estado", dijo Fernando Álvarez, dirigente estatal del PAN.



El líder estatal panista precisó que resulta incongruente que una mini fracción parlamentaria priista que en su mayoría está compuesta por diputadas de Cd. Juárez, hoy pretendan envolverse con la bandera de la no bursatilización, después de que a lo largo del sexenio pasado aprobaron y validaron de forma irresponsable un desmedido endeudamiento de las finanzas públicas para permitir los derroches y los excesos del ex gobernador César Duarte



Con la reforma al artículo 35 de Ley de Deuda Pública que el martes pasado los diputados realizaron para garantizar que cualquier crédito que el ejecutivo solicite tenga que destinarse a inversión en infraestructura, la posible bursatilización de recursos estatales será para garantizar que los recursos vayan a beneficiar directamente a los chihuahuenses con obra de

infraestructura.



"No se trata de garantizarle al gobernador flujo de efectivo para utilizarse en gasto corriente, como lo hizo Duarte Jáquez con el aval de sus diputados en el Congreso, sino de cumplir a los ciudadanos con una inversión en obras que por muchos años les escatimaron y que son de urgente prioridad para todos", precisó.



Además, la propia ley de ingresos contiene una serie de estrategias financieras muy creativas que permitirán obtener de recursos sin incrementar impuestos y cargas al bolsillo de los ciudadanos y sin comprometer las finanzas públicas más allá de lo que ya lo hizo el gobierno

anterior, pues debemos de precisar que en el remoto caso de requerirse un nuevo proceso de bursatilización, estaría comprendido dentro del que le fue autorizado a César Duarte por 10 mil millones de pesos, de los cuales ejerció seis mil millones para solventar gasto corriente.



Finalmente, Álvarez Monje refrendó el compromiso de apoyo del PAN al actual gobierno y al grupo parlamentario, pues juntos están construyendo un camino apropiado para la recuperación financiera de Chihuahua sin detener o aletargar el desarrollo sustentable de Chihuahua. "Lo que nos sorprende es la enorme hipocresía de las legisladoras del PRI que ayer vitoreaban los excesos del ex gobernador César Duarte Jáquez y hoy le dan la espalda a los chihuahuenses sin ningún disimulo, al negar la posibilidad de que en la frontera se pueda realizar obra púbica de urgente necesidad social", puntualizó. 21/12/2016