Regidor y funcionarios del estado y municipio entregan apoyos en ejido Ocampo

El día de hoy el Regidor del Partido Acción Nacional Luis Terrazas Fraga en coordinación con funcionarios del gobierno del estado y municipio visitaron a los habitantes del ejido Ocampo a quienes entregaron engomados con una reducción del 80 % del costo de casetas de peaje, debido a que los usuarios de carreteras de cuota expresaron que no tienen para pagar a diario este impuesto.



Terrazas Fraga habló con los afectados quienes en su mayoría manifestaron que diariamente tienen que viajar a la ciudad de Chihuahua para trabajar y su situación económica no les permite desembolsar el costo total en la caseta de Sacramento por lo cual realizó las gestiones necesarias para dar atención inmediata a los solicitantes.



Para ello el director de carreteras de cuota del gobierno del Estado Ramón Rocha acompañó al regidor Terrazas al ejido Ocampo para escuchar de viva voz a los afectados así como de atenderlos de inmediato con la entrega de engomados que les permitirán descuentos del 80 % en las casetas.



“Cumpliendo con la política de rostro humano de la Alcaldesa Maru Campos, tendremos acercamiento con la sociedad para conocer la problemática que los afecta y resolver de inmediato esas necesidades” expresó el Regidor.



También estuvo el subdirector de Innovación y Emprendimiento pertenecientea la Dirección de Economía y Turismo del Municipio de Chihuahua Jesús García quien informó que entrando el 2017 les entregará apoyos a 15 familias para que emprendan pequeños negocios en la región.



En tanto que el Director de Desarrollo Rural del Municipio Ignacio Galicia atendió a los habitantes quienes le solicitaron ayuda para mejoras en el panteón y solicitaron la instalación del servicio de drenaje y alumbrado público, acciones que tanto el funcionario como el Regidor Terrazas Fraga gestionarán para resolver las necesidades que tienen en dicha población.



“Acabamos de aprobar el presupuesto de egresos para el municipio de Chihuahua el cual tiene sentido social y estará dirigido a atender a las personas que menos tienen, por lo que estamos haciendo las gestiones para los recursos que se asignarán a cada dependencia sean aplicados no sólo en la ciudad sino en la zona rural” comentó Terrazas Fraga. 27/12/2016