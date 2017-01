George Michael murió solo y luchando contra su adicción a la heroína Varios reportes de la prensa británica señalan que el fallecido músico luchaba desde hacía años contra el abuso de sustancias

Fadi Fawaz, un estilista con quien el ícono británico George Michael mantenía una relación desde 2011, ofreció más detalles sobre cómo encontró muerto al artista de 53 años en su casa de Oxforshire, Londres.



En declaraciones al diario británico The Telegraph, Fadi Fawaz explicó que fue a buscarlo para almorzar el día de Navidad, pero lo halló acostado en la cama sin vida. "Fui allí para despertarlo y simplemente se había ido, estaba acostado en paz en la cama. No sabemos todavía qué pasó".



"Todo fue complicado en los últimos tiempos, pero George estaba deseando que llegara Navidad, igual que yo", declaró Fawaz, que es dueño de un centro de belleza en Londres. "Ahora todo se acabó. Quiero que la gente lo recuerde de la manera que él era: una bella persona", añadió.



El deceso del compositor y productor, que alcanzó la fama con el grupo Wham! en los 80, sorprendió al mundo el 25 de diciembre. Horas más tarde, el representante del intérprete de "Careless Whisperer" Michael Lipman, dio a conocer a la prensa que murió de un ataque al corazón.



Sin embargo, varios reportes de los periódicos británicos alegan que el reconocido cantante , que fue capturado fumando crack en un baño público en 2008, estuvo luchando contra su adicción a la heroína.



Según una fuente citada por The Telegraph, el músico- que vendió más 100 millones de discos- fue internado por una sobredosis. "Consumía heroína. Es increíble que haya durado tanto", afirmó el informante 01/01/2017