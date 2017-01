Hombre disfrazado de Santa Claus mata a tiros a 39 personas en un club nocturno en Estambul

Este 1 de enero, un hombre armado irrumpió en el club nocturno Reina de Estambul (Turquía) y abrió fuego, informan medios locales.



Las claves del atentado:



39 fallecidos —incluido un policía—, de los cuales 24 eran de nacionalidad extranjera.

69 personas heridas.

El club Reina es frecuentado por celebridades y deportistas famosos.

El atacante se encuentra prófugo y la Policía turca ha emprendido una operación especial de búsqueda.

En principio, se informó que el atacante vestía un traje de Santa Claus, pero el primer ministro turco desmintió ese dato.



El caos



El ataque se produjo alrededor de la 1:30, hora local, cuando el atacante irrumpió en el recinto y disparó contra la multitud que celebraba la llegada de 2017. Poco después, la Policía apareció y comenzó un tiroteo.



Las agencias de seguridad turcas han emprendido una operación especial para dar con el paradero del atacante, según informa AFP. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que el atentado buscaba "sembrar el caos y socavar la paz", pero aseguró que su país "nunca cederá ante esa amenaza".



El club nocturno Reina se encuentra en la parte europea del estrecho de Bósforo y es muy frecuentado por personas populares, desde artistas hasta estrellas del deporte. Cuando se produjo el suceso había entre 500 y 600 personas en ese lugar.



Muchas personas tuvieron que arrojarse a las aguas del canal para salvarse. Por su parte, los servicios de emergencia de la ciudad enviaron más de 60 ambulancias para atender a los afectados.



Advertencias previas



Pocos días antes de este atentado, el servicio de Inteligencia de Estados Unidos indicó a las autoridades de Turquía que ese país podría sufrir actos terroristas durante la noche del 31 de diciembre y recomendó que reforzaran las medidas de seguridad en Estambul. Por este motivo, había más de 25.000 policías desplegados por toda la ciudad.



Las cámaras de seguridad de la discoteca Reina de Estambul captaron el momento exacto en el que un hombre armado con un fusil Kaláshnikov dispara contra las personas que se encontraban en ese lugar la noche de año nuevo.





El video fue publicado por The Ankara Times y el diario británico The Daily Mail y difundido en redes sociales.



El momento del ataque fue grabado desde la entrada del club nocturno, donde se muestra cómo un hombre vestido de negro abre fuego contra una de sus primeras víctimas, precisa el periódico británico.



En la grabación se observa que el hombre irrumpe en el lugar en donde perpetró la masacre, que dejó 39 personas muertas y 69 heridas.



El atacante abrió fuego indiscriminado contra los asistentes que celebraban el año nuevo en el local.



Aún no hay informaciones oficiales acerca de cuántas personas participaron en el ataque terrorista. Algunos de los presentes relataron que el ataque fue llevado a cabo por un grupo de personas. 01/01/2017