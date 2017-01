¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 19° Mínima 4° Lunes 02 de Enero Estado espera que en Juárez se nombre a un titular de seguridad pública en quien se pueda confiar No se pueden establecer líneas de confianza con personas del sexenio del gobernador César Duarte

Gobierno del Estado se mantendrá atento a los nombramientos que haga la Presidencia Municipal de Juárez en las áreas de seguridad pública, en donde no debe haber un reciclaje de personajes que pertenecen al mismo grupo que sirvió a la anterior administración estatal, afirmó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.



Al hablar acerca de la renuncia de Jorge González Nicolás, a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez, y del nombramiento provisional de Sergio Almaraz Ortiz como su sucesor, el secretario general de Gobierno, indicó que Gobierno del Estado respeta las decisiones que tomen los ayuntamientos en materia de nombramientos de funcionarios de cualquier orden, pero advirtió que no se pueden establecer líneas de confianza con personas que pertenecen a la misma estructura que manejó la Fiscalía General del Estado, en la última parte del sexenio del gobernador César Duarte.



Señaló, que cuando Jorge González Nicolás se desempeñaba como fiscal general del Estado, Sergio Almaraz Ortiz fungía como fiscal de la Zona Centro y posteriormente, fue uno de sus más cercanos colaboradores, durante su estancia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez. Almaraz Ortiz, enfatizó, al igual que cualquier otro funcionario de las áreas de seguridad pública, debe someterse a exámenes de confianza y sujetarse a los resultados que éstos arrojen.



El Ejecutivo del Estado será respetuoso de la autonomía del Ayuntamiento de Juárez para nombrar a sus funcionarios, sin embargo, tras la renuncia de González Nicolás, se espera que el nombramiento definitivo del secretario de Seguridad Pública, recaiga en una persona con quien se pueda establecer una relación de comunicación, confianza y coordinación entre ambas instancias de gobierno.



A la administración estatal que encabeza el gobernador Javier Corral, le preocupa que pueda existir una falta de coordinación con los órganos de seguridad de cualquiera de los 67 municipios del Estado, mucho más si se trata de Juárez, el cual está enlistado entre los 50 ayuntamientos más violentos del país, de acuerdo con la clasificación del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, añadió Jáuregui.



En materia de seguridad, es necesario establecer una fluida comunicación y coordinación entre todas las instancias de Gobierno, en beneficio de la población en general, subrayó.

30/12/2016

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real