Protestas en 28 estados contra el 'gasolinazo'

Transportistas, organizaciones campesinas y sociales, y ciudadanos se manifestaron en por lo menos 28 estados, para rechazar el aumento al precio de las gasolinas y el disésel que entró en vigor este 1 de enero, y a la escalada de precios en servicios y productos de la canasta básica que, aseguran, la medida provocará.



Con bloqueos carreteros y de autopistas, marchas, plantones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), de dependencias como el Sistema de Administración Tributaria, los ciudadadanos han hecho patente su repudio al alza en el costo.



Las protestas se han realizado en Chihuahua, Morelos, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Baja California.



En Aguascalientes y Querétaro se esperan diversas movilizaciones por la tarde. En cuanto a Baja California Sur hasta el momento no hay reportes de protestas.



En el estado de México en la autopista México-Toluca, el acceso a la nueva autopista Lerma-La Marquesa, –conocida como el segundo piso de la México-Toluca– fue cerrado totalmente a la circulación y reabierto después de cuatro horas y media.



En el punto estuvieron elementos de la Policía Federal quienes durante la manifestación buscaron dialogar con los inconformes para disuadirlos a reabrir completamente el paso.



Asimismo, más de 50 personas bloquearon dos de tres carriles de la carretera México-Toluca, en el sentido hacia la capital, a la altura del kilómetro 44, justo en la entrada hacia el municipio de Ocoyoacac. Además, se reportan cinco detenidos.



La protesta provocó un severo asentamiento vial en la salida de Toluca hacia la Ciudad de México.



Permisionarios de transporte de carga y civiles bloquean ingresos a la Ciudad de México, por las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, y Naucalpan-Toluca, en repudio al alza de la gasolina.



Transportistas estacionaron sus unidades de carga, antes y después, de la caseta de peaje de Tepotzotlán y bloquearon con sus tráileres y camiones de carga, los carriles de la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del país.



En otra acción simultánea, en Tlalnepantla a la altura de San Juanico y con dirección hacia Insurgentes sur, civiles organizados y choferes de transporte de carga bloquen la lateral de la autopista México-Pachuca.



En Naucalpan, a la altura de la colonia Loma Linda, un grupo de al menos 150 civiles bloquean el ingreso a una gasolinería ubicada en la zona, ocupando carriles laterales de la avenida Luis Donando Colosio; lo que afecta el ingreso a la autopista Naucalpan-Toluca.



La manifestación de Naucalpan afecta la circulación hacia Toluca y bloqueos intermitentes hacen lenta circulación hacia la Ciudad de México.



En todos los casos los manifestantes, plantearon que el salario de los trabajadores no soportarán el incremento a la gasolina. Dijeron que el costo del combustible incrementará los precios de alimentos, medicamentos y será un incremento que afectará el ingreso de las familias.



Concesionarios del servicio público de pasajeros, amas de casa y padres de familia bloquearon el servicio de la Línea tres del Mexibús Ecatepec-Cuautitlán Izcalli, pasadas las 2 de la tarde, y también cerraron la Vía José López Portillo a la altura de la colonia Valle Victoria en repudio al alza del precio de la gasolina. “¡No al alza!”, “!No al alza!”; fue el grito generalizado entre los inconformes.



También en la autopista Peñón-Texcoco hubo protestas de vecinos, quienes dijeron no militar en ningún partido político y partieron de la carretera federal Texcoco-Lechería a la altura del paraje de "La Comer" y se enfilaron hacía la garita, escoltados por elementos de la policía federal y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.



Con pancartas en mano se colocaron en cada uno de los carriles de la caseta de cobro y sin bloquear el paso de vehículos exclamaron consignas en contra del gasolinazo.



Exigieron la renuncia de los gobernantes "corruptos" y que se eche atrás el incremento a las gasolinas. La gente sólo protestó con dirección a la Ciudad de México y aprovechó para denunciar que la vía Peñón-Texcoco es una de las más caras del país.



En Actopan, Hidalgo, la agrupación Impulsora Social AC y Vendedores de autos de Actopan cerraron ambos sentidos de la carretera federal México-Laredo, frente a la central camionera de Actopan.



El bloqueo inició alrededor de las 11:30 horas, en lo que representa el cuarto día consecutivo de protestas en Hidalgo contra el llamado gasolinazo.



Los comerciantes recibieron el apoyo de habitantes del poblado de La Lagunita, municipio de San Salvador, quienes marchan por dicha vialidad de su comunidad a Actopan, distante a unos 20 kilómetros.



En Oaxaca, militantes del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática protestaron por separado. Los primeros lo hicieron en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los segundos en la gasolinera que administra el Sistema DIF estatal.



El gremio de transportistas de Yucatán bloquea una de las principales avenidas de Mérida. Desde temprano, alrededor de 150 socios de transporte turístico y foráneo, encabezados por su dirigente Andrés Poot, cerraron con sus unidades la avenida Itzaes, una de las más concurridas de esa capital, y posteriormente lo hicieron a pie portando pancartas.



El cierre de la avenida Itzaes comenzó desde la entrada al aeropuerto internacional de Mérida y hasta bloquear los principales accesos al centro histórico meridano.



Poot informó que el bloqueo se mantendrá por varias horas por lo que la policía estatal aplica medidas emergentes para desviar el tránsito y evitar caos mayor.



En Puebla, El Barzón y otras agrupaciones sociales y campesinas, así como conductores de la plataforma de taxis privados Uber, se movilizaron contra el alza en el precio de gasolina y el diésel. Además, 120 de las más de 500 estaciones están cerradas por falta de gasolina, y los expendios están al límite de sus reservas.



Pemex reconoció que en la región de Tehuacán bloquearon la la autopista Cuacnopalan–Oaxaca en protesta por el alza al hidrocarburo.



En Veracruz, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, (Amotac), taxistas y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protagonizaron marchas y plantones en cuatro ciudades.



En la capital veracruzana, miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, (Amotac) bloquearon la avenida México. Alrededor de cincuenta camiones se apostaron en cada una de las entradas de la planta de Pemex que se encuentra en el sitio.



Al norte del país, en Chihuahua, transportistas tomaron carreteras y vías férreas, mientras que en Morelos, unos mil transportistas tomaron la terminal de almacenamiento y reparto Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Con tráilers y tractocamiones, los inconformes en Chihuahua bloquearon desde las 7:00 horas las vías del ferrocarril de los municipios de Delicias, Jiménez y Cuauhtémoc. A la par, se detuvo la salida de pipas de la estación de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Para más tarde está programado el cierre de las carreteras en la zona noroeste, Casas Grandes - Janos y Janos - Agua Prieta, la Panamericana de Chihuahua a Juárez y la Gran Visión a la altura de La Junta, Guerrero.



En Cuernavaca, Morelos, transportistas de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) realizaron un mitin frente a la central tomada.



En tanto, organizaciones sociales y maestros de Morelos anunciaron que realizarán marchas contra el gasolinazo desde diferentes puntos de la ciudad para llegar al Zócalo.



En Colima cientos de personas también arribaron a la sede estatal del SAT y clausuraron simbólicamente las oficinas con sellos en las puertas, mientras los guardias de seguridad se mantuvieron observando a la distancia sin intervenir.



Los trabajadores del SAT no se presentaron a trabajar mientras duró la protesta cerca de dos horas.



Taxistas que pasaban por el lugar y otras personas que vieron la manifestación se sumaron a la protesta.



Otra marcha se tiene convocada a las 4 de la tarde desde la glorieta de la Calzada Galván hasta las mismas oficinas federales.



En Michoacán, transportistas, estudiantes, productores y ciudadanos llevan a cabo una serie de bloqueos en protesta por los incrementos y escasez de gasolina en carreteras que comunican Apatzingán con Tepalcatepec y con Aguililla, así como en la glorieta Cuatro Caminos, en Nueva Italia.



Además, transportistas y ciudadanos de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro pararon actividades. Se denunció desabasto de combustible en municipios como Huetamo, San Lucas, Los Reyes, Charo y Morelia. En Morelia hay más de 65 estaciones de gasolina operando, de casi 100.



En Chilpancingo, Guerrero, ciudadanos, maestros y militantes de Morena protestaron en la gasolinera del DIF. Contingentes se plantaron en la estación gritando consignas y pintando los medallones de los automóviles.



Choferes del municipio de Tixtla denunciaron que se vieron obligados a aumentar el precio del pasaje de 22 a 24 pesos por viaje; en tanto que del municipio de Eduardo Neri, el precio se incrementó de 13 a 15 pesos.



El transporte público subió de 5 a 6 pesos el pasaje, y en el caso de los taxis la dejada mínima es de 49 pesos y la máxima de 70 pesos.



En Acapulco, integrantes del PRD se manifestaron en el asta bandera, frente al Parque Papagayo. En tanto, militantes del PT hicieron lo propio frente a la Glorieta de la Diana. Además, transportistas bloquean ambos sentidos la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a la altura de Balcones al Mar.



Un grupo de jóvenes se manifestó y bloqueó la mañana de este lunes la gasolinera Asva, en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa.



Los ciudadanos bloquearon uno de los accesos del negocio y convocaron a manifestarse y protestar. A través de las redes sociales, protestas de este tipo se anunciaron en Culiacán y otras ciudades de Sinaloa, para esta tarde.



En Chiapas también ha habido protestas. En el municipio de Huehuetan en la región de la costa de Chiapas, bloquean esta mañana la carretera costera del estado por lo que se mantiene parado el tránsito en la vía que comunica a Mexico con Guatemala.



En Tapachula, en la región del Soconusco, un grupo de presuntos estudiantes normalistas encapuchados vandalizaron y regalaron gasolina en una estación de servicio en protesta por los altos precios.



Los jóvenes, irrumpieron en la gasolinera conocida como “La Macal”, que se localiza en la entrada de la ciudad, donde luego de repartir gasolina a los automovilistas que se encontraban en el lugar saquearon anaqueles con aditivos.



En la capital Tuxtla Gutiérrez también hubo protestas esta mañana en una gasolinera ubicada en la colonia Laguitos , donde llegó un grupo de personas para apoderarse de la gasolinera con pancartas con la leyenda: “Fuera Peña”



En Oxchuc, los habitantes tzeltales de la localidad cerraron la carretera que atraviesa su municipio dejando cerrado el tránsito de una de las carreteras más importantes de la ruta turística de la entidad que conecta con San Cristobal de las Casas, el municipio de Ocosingo y Palenque.



También se han registrado pequeñas protestas en calles de Guadalajara, Jalisco, Matamoros, Tamaulipas y en gasolineras de la Ciudad de México.



Cerca de 30 personas se manifestaban en la gasolinera Hidrosina localizada en avenida Paseo de la Reforma esquina con Villalongin.



Por la mañana Caminos y Puentes Federales en su cuenta de Twitter había informado que las autopistas a su cargo "operan de manera normal sin presencia de manifestantes o bloqueos"; sin embargo, luego publicó lo relativo al cierre en la México-Querétaro. 02/01/2017