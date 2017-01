El regreso de Luis Videgaray a los Pinos

Ciudad de México, (Proceso).-Luis Videgaray regresa al gabinete del presidente de Enrique Peña Nieto como secretario de Relaciones Exteriores, después de su salida el pasado 7 de Septiembre de la Secretaría de Hacienda.



“Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no soy un diplomático”, reconoció hoy Luis Videgaray Caso en su primer discurso como nuevo canciller de México, frente a funcionarios de la dependencia y periodistas, y añadió: “Se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes”.



Durante el “mensaje a medios” que ofreció junto con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y Claudia Ruiz Massieu, hasta hoy titular de la Cancillería, Videgaray no abordó el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ni abrió espacio para preguntas.



Al contrario de Videgaray, quien lució exultante –“hoy es uno de los días más importantes de mi vida”, aseveró–, Ruiz Massieu se presentó ante sus colaboradores con la voz quebrada, haciendo evidentes esfuerzos para retener las lágrimas y esbozar sonrisas.



En su corto discurso, Ruiz Massieu, expresó su “gratitud y lealtad” a Enrique Peña Nieto, por haberla “distinguido con su confianza”. Con el nombramiento de Videgaray, la sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari queda fuera del gabinete presidencial.



A nombre de Peña Nieto, Osorio Chong aseveró que Videgaray tendrá que “entablar un diálogo respetuoso (con Estados Unidos), que dé fortaleza a la relación bilateral que hemos construido”, pero también “proteger” a los connacionales en el exterior y propiciar un acercamiento con la región latinoamericana.



Videgaray fue el artífice de la invitación que hizo el gobierno mexicano a Donald Trump, que se concretó en la polémica visita del pasado 31 de agosto, mientras éste arremetía regularmente contra México en su campaña a la presidencia de Estados Unidos.



El amigo y consejero de Peña Nieto reconoció hoy que “el reto es enorme, las amenazas ahí están”, pero subrayó que existen muchas oportunidades. “Vengo a llenar zapatos muy grandes”, dijo. 04/01/2017