Nos sumamos a la acción enérgica y pacífica contra los gasolinazos: Fernando Álvarez

"Acción Nacional convocará a todos sus miembros y simpatizantes, así como a todos los chihuahuenses que deseen ser parte activa en la solución de los graves problemas que ocasionará el incremento desconsiderado de las gasolinas impuesto por el gobierno priista de Peña Nieto, para participar en las mesas en las que el Gobierno del Estado fijará la posición de Chihuahua y para realizar las acciones ciudadanas que sean necesarias para revertir y sofocar esta medida recaudatoria del gobierno federal", dijo Fernando Álvarez Monje.



Al concluir el mensaje del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en donde el Estado se compromete a respetar totalmente la libertad de manifestación de los ciudadanos que están indignados por estas medidas absurdas que atentan directamente contra la economía de los mexicanos, el líder estatal panista precisó que espera que los chihuahuenses tengamos cuidado de no auto flagelarnos en el desarrollo de las expresiones de repudio al gobierno

federal y aseguró que el gobernador de Chihuahua cumplirá su propósito de no utilizar la fuerza púbica para reprimir a los ciudadanos.



"Los chihuahuenses debemos demostrarle a la federación que los mexicanos no vamos a permitir que unos pocos, sin moral y sin principios, sigan utilizando el poder para enriquecerse a costillas de nuestras familias y más allá de las acciones que habremos de realizar a corto plazo por estos incrementos injustos, en el 2018 podremos concretarlo con nuestro voto en

las urnas electorales", precisó.



Finalmente, el líder panista insistió en su llamado a los chihuahuenses para actuar con rigor y energía, pero también con mucha inteligencia y prudencia, a fin de que las manifestaciones no perjudiquen a terceros e instituciones gubernamentales como el sector salud, que finalmente también son víctimas del mal gobierno priísta de Peña Nieto. 04/01/2017