Reversa al gasolinazo mediante reformas y amparos

El Diputado Miguel Vallejo Lozano el día de hoy sumándose a una serie de iniciativas que se han presentado por Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua, a fin de dar reversa al gasolinazo mediante disminución de impuestos.



Es bueno ver muestras de arrepentimiento del PRD y PAN que hoy proponen de manera no formal ante el Congreso de la Unión se modifique la Ley de Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), toda vez que ellos en su famoso "Pacto por México" aprobaron de la mano del PRI y en contra de Movimiento Ciudadano y de los mexicanos el coctel de reformas estructurales que han provocado el llamado "gasolinazo", en donde con una clara complicidad el PRI, PAN Y PRD pactan disfrazar sus acuerdos y votar con el PRI para darles mayoría, PAN con el PRI a favor de la reforma energética pero en contra de la hacendaria y PRD a favor de la hacendaria pero en contra de la energética, en donde con el SI traicionaron a los Mexicanos y con él NO lo disfrazaron pero al final entre los dos le dieron la mayoría al PRI que buscaba con su gran Pacto.



“Las marchas contra el gasolinazo son sin duda una forma de manifestación del descontento que se vive en la poblaciónn mexicana, así como la muestra de su enojo ante el incremento del costo de dicho combustible, por ello nuestra postura es a favor de las protestas por parte de los ciudadanos, pugnamos por que estas no afecten a terceros e invitamos a impulsar medidas de solución además de la manifestaciónn.” comentó el legislador.



De la misma manera en Movimiento Ciudadano ofrecemos asesoría gratuita a todo aquel que desee promover un amparo contra este acto de autoridad. 06/01/2017