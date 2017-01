¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 19° Mínima 4° Sábado 07 de Enero Apoya PT Movimiento vs la privatización del sector salud

El Dirigente Estatal y diputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, así como el dirigente estatal de la zona centro- sur del Partido del Trabajo y Regidor en la ciudad de Delicias, Jesús Manuel Leyva, encabezaron el apoyo al Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, quienes expusieron los riesgos de aplicar los nuevos modelos de salud público camino a una privatización del sector salud.



Aguilar Jiménez estuvo acompañado por Ismael Bautista, quien encabeza a nivel local el Movimiento Nacional de Médicos del IMSS y la doctora Jazmín López Piña, ex trabajadora del IMSS y Rosendo López Peña trabajador en activo del IMSS, los cuales dieron a conocer que este proyecto entraría en vigor próximamente.



En su intervención, Ismael Bautista fundador del Movimiento, dio a conocer que el Estado Mexicano ya tiene todo listo para llevar a cabo esta reforma en el sector salud, en la cual van a privatizar todos los servicios médicos, por lo que los derechohabientes tendrán que pagar por los servicios.



Así mismo, señalaron al líder nacional del sindicato de trabajadores del IMSS, Manuel Vallejo, de no defender los contratos colectivos con los que se defienden los derechos de los trabajadores.



Plantearon también que la homologación de estos servicios de salud acaban con los derechos laborales de los trabajadores, porque desaparece el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS y da paso a la privatización.



“El problema de la pérdida de los derechos abarca la pérdida del sistema de pensiones en méxico tal como lo conocemos porque la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) plantea la reducción al mínimo del pago de dichas pensiones”, señalaron.



Concretaron anunciando una campaña de concientización a la ciudadanía para que esté alerta, pues viene una privatización de la Educación y de la Salud. 05/01/2017

