Distingue el centro nacional de excelencia tecnológica en salud al ISSSTE, por éxito en salas de urgencias • Se aplica en 111 unidades médicas con servicios de urgencias.

• En 3.2 minutos de valoración Triage clasifica tipos de urgencia e identifica oportunamente a los pacientes más graves y reduce tiempo de espera.

• Atendió el Instituto 1 millón 862 mil 690 pacientes en urgencias de enero a septiembre de 2016: 29% reales, 64% sentidas

El ISSSTE es la primera institución del sector salud en implementar la Guía de la Práctica Clínica Triage hospitalario en los servicios de urgencias de todas las unidades médicas (119) del país que brindan esta atención y obtuvo el reconocimiento como caso de éxito interinstitucional por el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.



La Dra. Greta Miranda Cerda, responsable en la Dirección Médica de instrumentar la Guía Triage, destacó que los objetivos del Instituto al aplicar esta herramienta son homologar la atención en los servicios de urgencias médicas para hacerla equitativa, solidaria y centrada en las necesidades del paciente.



Añadió que la aplicación de la Guía Triage ha demostrado ser útil para reducir tiempo de espera, priorizar atención a pacientes con urgencias reales y limitar daños secundarios en la salud.



El Triage es una valoración inicial enfocada en identificar las prioridades clínicas del paciente en un tiempo promedio de 3.2 minutos y con base en criterios de signos vitales, motivo de consulta y antecedentes patológicos, clasifica a los pacientes para su atención de acuerdo a su problema de salud y a su gravedad, basada en los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.



El equipo de trabajo encabezado por la Dra. Miranda capacitó a mil 200 trabajadores de estas áreas, en los beneficios de esta herramienta y su funcionamiento. En los cursos se incluyeron médicos, enfermeras y administrativos de los turnos matutino y vespertino, que son los de mayor afluencia de usuarios.



Destacó que la Guía tiene un instrumento electrónico, la Cédula de Registro de Triage, que se encuentra en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF), desarrollado por la Subdirección de Aseguramiento. “Esta herramienta da seguridad al paciente, nos permite seguirlo desde su registro, valoración en Triage, asignación de consultorio y médico, área de atención donde se encuentra (observación, rayos X, etc.); además mide tiempo de espera y estancia hasta su egreso o condición final”, refirió la responsable del Triage.



Sobre los resultados globales de la aplicación de la Cédula, de enero a septiembre de 2016 reportan que en 111 unidades médicas (14 Hospitales Regionales, 26 Hospitales Generales y 71 Clínicas Hospitales) se otorgaron 1 millón 862 mil 690 atenciones en servicios de urgencias.



La encargada de la Guía Triage, comentó que de ese total de pacientes, únicamente 537 mil 519 presentaron urgencias calificadas como reales, equivalentes a 29%, mientras que 64% fueron urgencias sentidas, un indicador importante para reorientar el servicio.



La Guía Triage hospitalario se basa codificando las urgencias en tres colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.



El rojo está indicado para pacientes que presentan una emergencia real, alguna crisis aguda por enfermedad o traumatismo que pone en peligro su vida, la función de un órgano o de una extremidad que ameriten atención inmediata en área de choque.



Él se emplea para identificar a los pacientes que presentan un problema de salud de riesgo intermedio que amerita atención mediata, por lo que estos pacientes regresan a la sala de espera y reciben atención médica en un promedio de 30 a 60 minutos.



En contraste, el código verde indica que el problema de estos pacientes no constituye una urgencia médica real, aunque sí sentida y por lo tanto tendrán que esperar el tiempo necesario hasta que haya un espacio disponible que no ponga en riesgo a pacientes con códigos rojo o amarillo.



La Dra. Miranda precisó que en enero de 2017 arrancará la segunda fase de implementación operativa de la Guía de la Práctica Clínica Triage hospitalario y en marzo entrará la fase de reforzamiento hasta consolidar su aplicación permanente en el Instituto, como lo ha instruido el director general, José Reyes Baeza, para brindar una mejor atención con calidad y calidez a los 13 millones de derechohabientes de la familia ISSSTE. 05/01/2017