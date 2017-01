Trabajamos en el PAN para que el descuento de la gasolina sea más de 4.50 pesos el litro Creemos que va haber diputados del Revolucionario Institucional que van a ser solidarios

Miguel La Torre Sáenz, informó que la visita al Congreso es catalogada como un día productivo, llevaron a nombre de las 9 fuerzas políticas primeramente el exhorto que se realizó el día 20 de diciembre donde el PAN alienta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para reducir en 50% el IEPS, que es lo que da pie al precio de los combustibles.



Así mismo, para reforzar, el posicionamiento del pasado martes, donde se ratifica el exhorta y se pide a la Cámara de Diputados que apoyen en el mismo sentido.



Destaco que este no es un tema propio del grupo del PAN, sino del Congreso del Estado de Chihuahua. “Fuimos representantes de todos los partidos”, indicó La Torre Sáenz.



Fueron atendidos por el Coordinador de la Permanente Javier Bolaños, después, a petición de la Diputada Hortensia Aragón, platicaron con el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, y acudieron a la Junta de Coordinación Política y en la sesión de la permanente donde acuden diputados y senadores.



Atribuyó que fueron el primer congreso local en ir a abordar el tema, y les reconocieron que estuvieran todos en la misma sintonía.



Ahí mismo dos fracciones presentaron temas similares, la del PAN en relación también al descuento antes mencionado, lo que resultaría que el litro de combustible bajará más de 4.50 pesos, otra fue del PRD ambos a nivel federal, consiste en derogar un artículo transitorio de la ley de ingresos, con ello eliminas la posibilidad de que el ejecutivo federal de que fijen de manera libre el precio de los combustibles.



Son dos propuestas que llevan el fin de bajar el precio de los combustibles y darle tranquilidad al bolsillo de los ciudadanos, apunto.



Con esto existe la posibilidad de que los diputados y senadores de la federación convoquen a una sesión extraordinaria donde van a discutir y analizar el tema, situación muy positiva que puede darse la semana entrante, “es ahí dónde vamos a ver de que están hechos nuestros diputados federales y en qué sentido van a votar”.



Se pidió que se hiciera lo más pronto posible, además de que hubiera un pronunciamiento por parte de la Cámara de Diputados y Senadores, de solidaridad con los gobernadores, debido a que ahorita el caos que ha generado la inconformidad por el alza en los combustibles les afecta directamente.



Informo el coordinador, que los diputados piensan viajar de nuevo a la ciudad de México para darle seguimiento, inclusive acudir a la reunión de la Comisión de Hacienda, hasta que llegue el tema al pleno.



La Torre Sáenz sobresalto que es muy importante que la ciudadanía, de manera pacífica acuda directamente con su diputado federal y preguntarle en qué sentido va a votar. Es importante precisar que no tuvieron acercamiento con ningún legislador federal del PRI, ya que no se presentaron, situación que afecta porque a nivel federal el Revolucionario Institucional y el Verde son mayoría y se requiere que ellos también estén de acuerdo en darle solución a una problemática grave en el país



“Peña Nieto sale a dar un mensaje sumamente negativo al país, dice que se mantiene y que ni modo, que los mexicanos a abrocharse el cinturón porque no hay marcha atrás al alza en el precio y lo ratifica”, dijo el coordinador tras asegurar que ahora es el tiempo de que los legisladores actúen porque son los que pueden dar solución.



“Nosotros apelamos mucho a que si el PRI se va a mantener firme en su postura, pueden darle para abajo a las propuestas que hemos presentado, pero nosotros creemos que va haber diputados del Revolucionario Institucional que van a ser solidarios”



Con el PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA y el PES casi logran ser la mitad y si hay del PRI y del VERDE que se sumen con la ciudadanía se le puede dar marcha atrás al aumento en combustibles. 06/01/2017