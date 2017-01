Marchas en 13 estados y la CdMx, y 2 reclamos: “¡Fuera Peña!” y “¡No al gasolinazo!”

Por Juan Luis García Hernández.- Ciudadanos, transportistas y otros grupos civiles han salido a marchar en al menos 13 estados y la Ciudad de México en contra del “mega gasolinazo”.



Los mensajes públicos del Presidente Enrique Peña Nieto esta semana no parecen haber calado en la población. Hoy suman 10 días de manifestaciones en contra del alza a los combustibles que se han replicado en casi todas las entidades del país. El aumento de entre el 14 y el 20 por ciento a las gasolinas Magna y Premium, así como al Diésel ha generado una ola de protestas: desde tomas de casetas y gasolineras, hasta bloqueos de carreteras y marchas.



Además de en la Ciudad de México, se escucharon consignas como “No + gasolinazos” o “¡Fuera Peña!” en las manifestaciones que se celebraron en el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, Zacatecas y Nuevo León.





En el marco de las movilizaciones se han registrado actos vandálicos, como el saqueo de diversas tiendas y plazas comerciales principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Nuevo León.



Los disturbios han dejado al menos seis muertos y más de mil 500 detenidos. Ayer se registraron más saqueos en algunos puntos, pero con menor intensidad. En lo que va de este sábado no se han reportado este tipo de actos de rapiña.



La marchas de este día se tornan pacificas. El incidente de mayor trascendencia se dio en Tierra Colorada, Guerrero, donde supuestos manifestantes regalaron gasolina de un establecimiento ubicado en la carretera federal, frente al crucero de Ayutla.







Mientras que en Baja California, varios policías federales resultaron lesionados cuando a bordo de una camioneta uno de los manifestantes enardecidos por el desalojo en la terminal del abastecimiento de Pemex en Playas de Rosario arrolló a los agentes.



También un batalla campal inició luego de que unos 100 agentes federales arribaron al sitio para liberar el acceso que ya se tenía bloqueado por al menos cinco días, lo que desató la furia de los protestantes por el aumento a los precios de las gasolinas.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que comenzó el proceso para retirar las concesiones a los transportistas que participaron en manifestaciones. Ellos han amagado con continuar sus bloqueos hasta por un mes y después parar sus servicios si no se da marcha atrás al aumento.





El padre Alejandro Solalinde, quien encabezó un mitin en el Zócalo capitalino, consideró que las marchas sólo son un signo, pero que serán los acuerdos entre diversos sectores los que pueden incidir en la política pública.



“Yo pienso que la gente está empezando a perder el miedo. Este es el principio. En la semana vamos a tener mas coordinaciones estratégicas. Todo México está frustrado, victimizado, y anhela el cambio. Esta es la coyuntura. Esta es la oportunidad de construir algo entre todos”, agregó.

07/01/2017