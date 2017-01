En reunión de la CONAGO, pedirá gobernador Corral a Federación que se dé marcha atrás al gasolinazo Se compromete ante legisladores, dirigentes agropecuarios, representantes empresariales y líderes religiosos, a ser la voz de los chihuahuenses

Un amplio grupo plural de representantes de organizaciones campesinas, sociales y empresariales, líderes religiosos, así como senadores, diputados federales y locales, atendió la convocatoria de Javier Corral Jurado, y coincidió con el gobernador, en que se debe buscar que se rectifique la decisión del incremento al costo de la gasolina.



Después de escuchar las distintas visiones y propuestas de los diversos sectores y representantes populares, en un encuentro que se prolongó por tres horas, en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal se comprometió a ser la voz de los chihuahuenses en la asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que se realizará el próximo lunes 9 de enero en la ciudad de México.



“Pediré al Gobierno federal la rectificación del decreto, y pediré también que el Gobierno, aledaño a esa rectificación, cumpla una serie de compromisos que ha venido realizando, el estímulo al diésel agropecuario, que se anunció en enero de 2007 y se retomó el 30 de diciembre de 2015 y no se cumplió”, dijo el gobernador.



También señaló que se buscará que Chihuahua sea la sede de un encuentro nacional de secretarios de desarrollo social de todo el país, para establecer un plan ante el empobrecimiento y las consecuencias de la inflación. “Con la certeza de que tenemos una causa común y una unidad que debemos valorar, proteger y cuidar, no es fácil tan disímbolas y diversas voces, llegar a una conclusión común que nos haga fuerte ante el Gobierno Federal, como estado; otra vez Chihuahua puede ser punta de lanza y eso es lo que voy a representar en la CONAGO”, expresó.



Enfatizó que los chihuahuenses pedirán al Gobierno Federal dar marcha atrás en el alza a los combustibles. Esa ruta será complicada, porque se involucra una de las fuentes de ingreso para la entidad, por lo cual todos los sectores del estado deben asumir el compromiso. “Aquí muchos de nosotros a lo mejor no compartimos los puntos de vista de otros, pero aquí no venimos a debatir, menos yo, que ya me he jubilado de esa tarea, porque en mi calidad de gobernador, debo buscar conciliar esa diversidad, además de ser un elemento de estabilidad, concordia y armonía”.



México vive con un modelo de coordinación fiscal obsoleto, que data de la época del presidente José López Portillo, en el cual el Gobierno Federal ejerce el 95 por ciento de los recursos y reparte migajas a los estados, que toman todo lo que se les ofrece para tener más participaciones.



Al considerar que este modelo está agotado y por eso se toman medidas como el aumento a las gasolinas expresó “Somos la sexta entidad que más combustible consume, las distancias que tienen que recorrer los ciudadanos y el traslado de las mercancías, hace que aquí todo salga mucho más caro”, indicó.



A su vez, el senador Patricio Martínez, señaló que Chihuahua tiene solamente el 3.5 por ciento de la población nacional y el 12 por ciento del territorio nacional, pero el peso específico de esta entidad, dijo, es mucho mayor, por lo cual solicitó al mandatario estatal, que asuma un liderazgo en la CONAGO, a fin de que nuevamente, Chihuahua lleve la voz cantante.



Dijo que el aumento a los combustibles no es un asunto de opiniones, ni adjetivos, sino de números, porque es absurdo que se declare que el aumento de la gasolina no incrementará el precio de las cosas, puesto que eso es lo que mueve al país. Si bien la reforma energética aprobó la apertura, no se aprobó para que se encarecieran los combustibles al consumidor mexicano, sino para que se generara competencia, competitividad y más bajo costo de la gasolina para los mexicanos.



En su calidad de senador, solicitó que se le muestre la hoja de costos, que confirma que a nivel internacional, han aumentado, y que fue eso lo que generó el incremento en México. Si los precios nacionales de los combustibles resultan tan caros, y ya se realizó la apertura, será mejor hacer la importación de los combustibles, al menos en el caso de Chihuahua.



También señaló, que de entrada, no debe aceptarse el incremento al costo de la gasolina, como lo señalaron varios de los participantes durante la reunión, que aglutinó a productores agropecuarios, transportistas, representantes de la industria maquiladora, funcionarios y legisladores de distintos partidos políticos.

En esta reunión, participaron los representantes de Chihuahua en el Senado de la República Patricio Martínez, Lilia Merodio, Graciela Ortiz y Silvia Martínez; así como los diputados federales Alejandro Domínguez, Luis Fernando Mesta y su homóloga Hortensia Aragón, además de la presidenta del H. Congreso del Estado, diputada Blanca Gámez.



Por parte de las organizaciones civiles, asistieron Heraclio Rodríguez de El Barzón; Pavel Aguilar de la Unión Campesina Democrática (UCD); el padre Camilo Daniel de Alianza Ciudadana; Leighton Romney del Consejo Estatal Agropecuario; Andrés Valles, representante de los productores lecheros); Javier Jurado de Agrodinámica Nacional; y Edgar Olivas representante de los transportistas. Por parte del obispado, acudió Gustavo Sánchez además del padre Javier Ávila, párroco en Creel.



De igual manera, se contó con la presencia de líderes empresariales como Miguel Guerrero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); Alberto Terrazas del Centro de Coordinación Empresarial (CCE); Cristina Sánchez, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX); Sergio Ochoa de Desarrollo Económico; Iván Simental de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); y Mario Dena de la Industria Maquiladora. 06/01/2017