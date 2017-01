Cercanía con la gente es lo que permite saber dónde reside el interés ciudadano: Gustavo Alfaro Durante la inauguración de oficina de Enlace Legislativo

El diputado por el distrito 06 Gustavo Alfaro, inauguro la oficina de Enlace Legislativo acompañado por los diputados locales por ciudad Juárez Gabriel García Cantú, Laura Marín, Liliana Ibarra, así como el presidente del CDM del PAN Jorge Espinoza, el Presidente Municipal Armando Cabada, el coordinador del Seguro Popular en Juárez Rogelio Loya, el Director de Prevención Social de la SSPM Esteban Martínez, misma que pone a disposición de los juarenses donde se atenderán gestorías ante las entidades de gobierno y asociaciones civiles así como secundaria y preparatoria abierta por parte del ICHEA.



En su participación Gustavo Alfaro inicio externando a todos los ciudadanos, de que esta oficina estará disponible para todas aquellas personas que requieran alguna gestoría, atención ciudadana, y también serán bienvenidas aquellas asociaciones civiles y funcionarios de los diversos niveles de gobiernos que estén dispuestos a trabajar en conjunto para llevar beneficios a los ciudadanos.



Manifestó que durante el tiempo en que fue candidato y recorrió el distrito, se percato del abandono que prevalece y rezago de más de 30 años donde el gobierno no se ha preocupado por llevar los servicios básicos, lo que ha generado en un bajo nivel de vida por lo cual invito a trabajar todos como un solo equipo, comprometiéndose a gestionar los recursos que sean necesarios para la realización de obras y mejoramiento de los servicios en la ciudad.



“Me queda muy claro que la cercanía con la sociedad es lo que nos va permitir saber dónde reside el interés ciudadano, de tal manera que al realizar nuestro trabajo como legislador, lo hagamos privilegiando en todo momento las demandas de la sociedad a la cual nos debemos” señalo Gustavo

Alfaro.



En representación del grupo parlamentario del PAN, el sub coordinadorGabriel García Cantú resalto el compromiso que Gustavo Alfaro ha demostrado durante este tiempo, ya que le ha tocado estar juntos en el congreso del estado trabajando por los intereses de ciudad Juárez, y le invito a seguir

adelante para traer más beneficios a la ciudad.



El alcalde municipal Armando Cabada destaco que está en la disposición de trabajar en equipo sin importar el color que represente; incluso menciono que en su equipo cercano cuenta con diversos funcionarios emanados del PAN por lo cual él no tiene ningún inconveniente en hacer equipo para beneficio de nuestra ciudad y se comprometió a tener una vinculación estrecha entre el gobierno municipal y los diputados ya que ellos reciben de primera mano diversas problemáticas en sus distritos, de igual manera eterno un reconocimiento a los diputados por estas ciudad en especial a los del PAN por el aumento en el presupuesto asignado a ciudad Juárez el cual el esperaba como sucede cada año fuera mucho menor.



Durante su discurso el presidente del PAN municipal Jorge Espinoza invito a trabajar todos juntos en beneficio de la ciudad, a través del enlace directo con la comunidad y reconoció este tipo de aperturas de oficinas por parte de los diputados de Acción Nacional, he hizo la invitación a que sea un diputado con la mentalidad abierta que realmente sirva a la ciudadanía a este distrito que represente y que siempre tenga las puertas abiertas sin importar el partido político, y que las personas sepan que este distrito tiene una oficina a su servicio.



La oficina se encuentra en BLVD Oscar Flores Sánchez #3929, local 2 en la colonia Fundidora, casi frente a la central camionera. 06/01/2017