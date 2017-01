Lanzan regidores del PAN, campaña Amparate VS Peña Nieto

Los Regidores del Partido Acción Nacional en Chihuahua arrancaron hoy la Campaña Ampárate contra el Presidente Peña Nieto la cual consiste en la apertura de un espacio de expresión para los ciudadanos para pronunciarse en contra de la inconstitucionalidad del impuesto a la gasolina el cual fue del 20 por ciento a partir del primero de enero de este año.



Se trata de un amparo colectivo que promoverá la fracción edilicia hasta el día 23 de enero fecha en que se presentarán las firmas de los ciudadanos que están en contra del aumento desmedido del combustible, ante un Juez Federal.



En rueda de prensa los Regidores dieron a conocer estas acciones e instalaron un Módulo de Recepción en la Plaza de Armas frente al Congreso del Estado, el cual registró una importante participación ciudadana desde el momento de su apertura.



Alfredo Chávez Madrid explicó que de ganar el amparo colectivo se declarará ilegal el cobro del IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) y se podrá solicitar el monto de lo recaudado. Se verán beneficiados los ciudadanos que se amparen dijeron.



Sin embargo señalaron que la intención es lograr que se dé marcha atrás al aumento de la gasolina lo cual traería resultados positivos para millones de mexicanos debido a que los costos se reflejarán en la disminución de los bienes y servicios. “Serán las clases en pobreza extrema quienes se vean

beneficiados debido a que hay un cobro excesivo en el pago del impuesto, cuando ya se cobra el IVA sobre el precio de la gasolina” explicó el regidor Germán Ávila Hernández.



El incremento a la gasolina que entró en vigor el 1 de enero de 2017, viola la Constitución al tratarse de una doble tributación, pues en cada litro de gasolina se cobra IVA y IEPS, lo que representa el primer agravio contra los contribuyentes y en general contra la sociedad mexicana debido a que están padeciendo una escalada de aumentos de precios en bienes y servicios a partir de la fecha mencionada.



Se dio otra violación con el aumento al combustible al aplicar una tasa igualitaria, siendo que los impuestos se deben dar con base a la capacidad económica de cada mexicano y no se tomó en cuenta este aumento en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal federal correspondiente al año 2017, lo cual ha generado un repudio generalizado de parte de la ciudadanía.



La Coordinadora de la fracción edilicia Adriana Díaz Negrete fijó el posicionamiento del grupo y dijo que se apoyará a la sociedad en este incremento y que lo harán de manera pacífica a fin de que no haya afectaciones o daños a terceros. Dijo que esperan se dé una suspensión provisional como primera fase y después, que el juez federal otorgue la suspensión definitiva lo cual daría pie a que se declare la inconstitucionalidad de la medida aplicada por el Presidente de la República.



Para firmar el amparo sólo se requiere que lleven la Credencial de Elector y firmen en el Módulo instalado en la Plaza de Armas el cual estará atendiendo a los ciudadanos desde las 9:00 am a las 18:00 horas de lunes a viernes y hasta el día 23 de enero. 09/01/2017