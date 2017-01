Presentan empresarios propuestas para bajar el costo de los combustibles Ante senadores y diputados federales y locales

“Es momento de unirnos, es momento de trabajar en conjunto”

Senadores de la República y diputados locales y federales de diferentes fuerzas políticas, recibieron posicionamientos y propuestas de parte del sector empresarial de Chihuahua, con el propósito de contribuir para la disminución del precio de la gasolina a nivel nacional.



Las propuestas de los empresarios oscilaron principalmente en la reducción del gasto público y de los privilegios a funcionarios a nivel federal y estatal, así como; bajar al 50 por ciento el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles.



Además mostraron el apoyo a para que se derogue el Artículo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con el que se libera el precio de las gasolinas en el País.



Por otra parte, dejaron latente el interés de importar gasolina de EUA para abaratar costos y que el producto no salga caro ni a los intermediarios ni a los usuarios finales.



De la misma manera, se acordó la conformación de una comitiva para acudir a la reunión de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y forzar a que el asunto pase al Pleno Legislativo, en donde ya los quinientos diputados podrán decidir si se da marcha atrás al asunto planteado, o bien, sigue su marcha.



Cabe destacar que el Poder Legislativo de Chihuahua, siempre ha mostrado apertura con la ciudadanía y en este caso no fue la excepción, ya que los diputados acudieron al llamado de los empresarios, incluso fueron abiertas las puertas del edificio para que la reunión se realizara en el salón Legisladores del inmueble, como se ha hecho en otras ocasiones.



Así mismo, es importante hacer énfasis en la unanimidad de la petición para trabajar de manera conjunta y orientar a los presentes, para que la iniciativa privada apoye a los funcionarios públicos federales y hacer presión a la Federación en el tema, y de esta manera evitar la serie de irregularidades que se han presentado en la Nación.



Los empresarios, a través de sus representantes, dejaron en claro que si el Gobierno pone el ejemplo bajando sus gastos, hay margen de maniobra para disminuir de manera determinante el precio de los combustibles.



Los representantes del gremio señalaron su molestia por la cantidad de impuestos que tienen que pagar, aunado a los aumentos que sufrieron algunos gravámenes, dado a que con estas alzas los más perjudicados son los usuarios finales, ya que el empresario, debe subir los precios de los productos por los cargos hacendarios aplicados para este año, aunado todo lo anterior a la problemática del encarecimiento en los precios de los combustibles, siendo este tema el principal motivo de discusión, argumentando que todo productor requiere de un transporte.



Cabe mencionar que esta reunión fue solicitada por los mismos empresarios, a fin de sumar las fuerzas con los representantes populares de la Entidad ante la Federación, y trabajar de manera conjunta libre de acciones partidistas para que realmente se apoye la economía no solo de los chihuahuenses, sino de todo el País.



La reunión estuvo encabezada por los diputados locales: Karina Velázquez y Miguel La Torre, así como legisladores de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado. Por parte de los diputados federales, estuvieron presentes: Cristina Jiménez, Luis Fernando Mesta, Alejandro Domínguez y Carlos Hermosillo; y la Senadora de la República, Silvia Martínez.



Por parte del sector empresarial, estuvieron representantes de CANACO, COPARMEX, CANACINTRA, la CONATRAM, Unión de Madereros, de Gasolineros, de Estaciones de Servicio Unegas. 09/01/2017