Toma protesta Maru Campos al Comité Municipal de Ecología Proyectan modernizar el esquema de movilidad urbana para el municipio de Chihuahua

Con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno hacia programas y proyectos que implementa el Ayuntamiento en beneficio del medio ambiente, se realizó la integración y toma de protesta del Comité Municipal de Ecología para el periodo 2016 - 2018.



El evento fue presidido por la alcaldesa, Maru Campos Galván, quien tomó protesta a quienes realizarán los trabajos de esta importante comisión, la cual busca escuchar las voces de los diferentes sectores de la sociedad, para la generación de políticas públicas que permitan el mejoramiento del entorno y el medio ambiente en la capital del estado.



En su mensaje, Campos Galván indicó que el preservar la ecología es un tema complejo y muy sentido por la sociedad chihuahuense, por lo que solicitó a los representantes de los tres niveles de gobierno, a cerrar filas y trabajar de la mano para que todos los proyectos y programas puedan repercutir en una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.



Por su parte el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, Guillermo Soto Leal, detalló que el Gobierno Municipal en conjunto con este comité analizarán un modelo para la modernización del esquema de movilidad urbana actual, el cual debe darse a través del mejoramiento de las vialidades, además de buscar un programa integral en el que se privilegien otros esquemas de transporte, ya sea con el impulso a promociones e incentivos o por medio del programa “Eco-Muévete”, dirigido a usuarios del autobús, bicicleta, peatones así como a quienes compartan el auto con vecinos, familiares o amigos, bicicleta, lo cual puede traducirse en un ahorro sustancial de energía y una disminución considerable de la contaminación.





A su vez, indicó que como parte de las acciones proyectadas por la dependencia a su cargo, se contempla la restitución del arbolado urbano muerto, luego de la contingencia climática ocurrida durante el 2011, aunado a las actividades intensivas en este tema tanto en el parque El Encino, como en el resto de las áreas públicas.



Para concluir, habló sobre la necesidad de formar capital humano y empresarial que promuevan nuestras estrategias ambientales, fincadas en la resolución de problemas reales en la ciudad, además de la instrumentación de talleres formativos a cargo de la Subdirección de Ecología, para incidir en los niños y jóvenes de los diferentes niveles académicos.



“Las acciones que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente no pueden esperar, esta carrera entre el deterioro del medio ambiente a nivel mundial, el desarrollo de los asentamientos humanos y las ciudades, es una carrera que no podemos permitir que se nos gane”, enfatizó Soto Leal.



El evento contó con la presencia de la regidora y el diputado presidentes de la Comisión de Ecología, tanto en el Ayuntamiento de Chihuahua como en el Congreso del Estado, Mónica Borruel Macías y Hever Quezada Flores; la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Cecilia Olague Caballero; la representante de la delegada de la Semarnat, Brenda Ríos, María Eugenia González, el representante del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, Carlos Uriel, así como Jorge Cruz Russek, como invitado especial.





Cabe destacar que durante el acto protocolario, la Alcaldesa felicitó a los alumnos de la Secundaria Técnica No. 40, por haber recibido el año pasado el Premio Municipal de Ecología, lo cual indicó da muestra clara que el concientizar a los menores de edad en el respetar el medio ambiente y su cuidado, puede dar frutos en una primera instancia, ya que estos jóvenes asumieron un compromiso con su comunidad, pero estos realmente se verán reflejados en años venideros con un mejor Chihuahua para todos. 10/01/2017