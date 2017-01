Busca Gobierno de Chihuahua construir marco ético jurídico en su relación con los medios: Antonio Pinedo

Chihuahua, Chih. (Especial).- El Gobierno del Estado de Chihuahua, trabaja en la creación de un marco ético jurídico, que norme la relación con los medios de información, sin rechazar la crítica fundamentada, con tarifas comerciales para la publicidad oficial y con una libertad para los periodistas, que jamás han tenido.



“Tenemos que hacerlo juntos, Poder y medios, la construcción de un marco ético político nos va a permitir que por ejemplo, la Comisión para Pueblos Indígenas del Estado, tenga 59 millones de pesos de presupuesto al año, para atender a 160 mil chihuahuenses de las cuatro etnias más importantes que hay en el estado y que están en pobreza extrema”, comentó el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Antonio Pinedo Cornejo.



Este marco no está instrumentado, lo estamos haciendo, es bastante complicado, es muy difícil, complejo, cansado y desgastador, agregó Pinedo, al término de la Jornada de Acceso de la Información y la Transparencia en Publicidad Oficial. “Estamos viviendo un proceso que es muy importante para Chihuahua, en el que vamos a poder racionalizar el gasto público, sobre todo en publicidad, para que no se gasten mil 400 millones como el año pasado”.



“Javier Corral desde su campaña, hablaba de que los periodistas van a gozar de una libertad que jamás han tenido. Los medios de comunicación son necesarios, los necesitamos, queremos tener con ellos una relación respetuosa, queremos medios de comunicación críticos, y la critica no la vamos a tratar de frenar, la agradecemos y la atendemos”, agregó.



Con la aparición de las redes sociales, la dinámica de la comunicación ha cambiado, esto, sin que la prensa escrita haya dejado de tener su propio peso especifico, pero sí cuenta con un nuevo marco, en el que Chihuahua está identificado, como el único estado que le brinda un trato formal, y es de esperarse que próximamente se le unan Nuevo León y otras entidades federativas.



Al hablar de las “tarifas infames” que al principio de la administración encontraron, señaló que eso obligó a que se parara toda publicidad en prensa escrita, puesto que había tarifas cuatro veces más altas, por lo menos, que las regulares. “Una página, que cualquiera de ustedes compraría en 31 mil pesos, nos la vendían en 123 mil pesos”. “Por eso estamos instrumentando, porque lo cierto es que estamos sin campañas publicitarias, que son necesarias y que deberían estar en los medios de comunicación tradicionales, pero prácticamente están nada más en las redes sociales”.



A su vez periodistas como Rosario Aguilar, opinaron que aunque la transparencia es muy importante en el periodismo para la construcción del marco normativo, no se debe descuidar el aspecto humano, ya que los periodistas subsisten de su profesión y crean medios alternativos para salir adelante de una manera honesta, responsable y profesional.



Por su parte, el también periodista Carlos Coria, opinó que en la situación económica que actualmente vive el país, algunos contratos de trabajo resultan insultantes, por lo que se debe determinar, qué es lo que la población necesita conocer, si son las actividades del gobernador o información sobre la razón por la que se gastan millones de pesos en publicidad. 10/01/2017