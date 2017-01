Chihuahua, de los pocos estados dispuestos a transparentar la información

En materia de transparencia de publicidad oficial, en México nos encontramos en un periodo de retos y avances, indicó Justine Dupuy, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de “Fundar” Centro de Análisis e Investigación, durante su participación en la Jornada de Acceso de la Información y Transparencia en Publicidad Oficial, efectuada este martes.



"Chihuahua es uno de los pocos estados del país que se encuentra dispuesto a transparentar la información", señaló Dupuy, al mencionar que existe la información necesaria para quien haga uso de las redes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), utilizando el tutorial para actualizar y monitorear la página de transparencia de Chihuahua, y así poder obtener datos sobre para qué se utilizó la publicidad y quién fue el proveedor.



Durante su conferencia magistral "Hacia una publicidad abierta", enfatizó que los medios de comunicación, deben ser un contrapoder al gobierno. Lamentó que en el 2015 fueron gastados a nivel nacional, más de 9 mil millones de pesos, lo cual implica un uso desviado de la publicidad, afecta la libertad de expresión y alienta la corrupción entre ambas partes.



Existen fuertes retos, al tratar de avanzar, con apoyo de los entes gubernamentales, los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación, en materia de transparencia de la publicidad oficial en México. El transparentar la publicidad oficial es un tema problemático no solo en Chihuahua y en México, sino a nivel internacional y se ejerce presión desde los gobiernos, mediante censura sutil e indirecta, a través de leyes o presiones económicas. Este es un tema estudiado por “reporteros sin fronteras”, además la UNESCO mide el desarrollo mediático de la publicidad oficial y su asignación.



Justine Dupuy, puntualizó que existen desde hace 20 años, estudios en Serbia, Malasia y México entre otros países, sobre el impacto en la relatoría especial para la libertad de expresión. Un tema importante también, en el que poco se ha logrado, es en materia de transparencia y regulación de la reforma constitucional político electoral, “los funcionarios no pueden aparecer públicamente en temporadas o épocas de elecciones”.



Paulina Castañón, del centro “Fundar”, indicó que en esa institución, se tienen 10 años trabajando en el tema de la publicidad oficial, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, y recordó que en el 2012 y 2013 en Chihuahua y Coahuila se gastó más en publicidad del presupuesto aprobado y hasta lo triplicaron. Y además, esa evolución del gasto de las entidades federativas va en aumento desde el 2013.



"El problema de la censura indirecta, es uno de los problemas más graves en el país; es algo con vicios jurídicos de publicidad, muy difícil de comprobar, por lo que la ausencia de regulación de publicidad oficial, dificulta a los propios medios y a la población", indicó Castañón. Sin una herramienta de transparencia en gastos de publicidad oficial, no hay avance en el tema, puntualizo. 10/01/2017