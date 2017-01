Banco Mundial recorta pronóstico de crecimiento para México

Aún no asume Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos y ya los organismos financieros internacionales están recortando de manera severa sus pronósticos de crecimiento económico de México para éste y el próximo año.



Así lo hizo hoy, por ejemplo, el Banco Mundial, quien redujo drásticamente sus estimados de crecimiento para la economía mexicana, no sólo para 2017 y 2018, sino para el año que acaba de concluir.



En efecto, el organismo multilateral difundió hoy la edición de enero 2017 de sus “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, que lleva el título Escasa inversión en tiempos de incertidumbre, en el que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2016 de 2%, cinco décimas menos de su pronóstico anterior, de 2.5%



Para 2017, el Banco Mundial prevé que la economía mexicana crezca apenas un 1.8%, un punto porcentual menos del 2.8% de su estimación previa.



Y para el 2018, último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la economía crecerá 2.5%, según la institución.



Con esos estimados, México aparece en el informe del Banco como uno de los países con el peor desempeño económico en este y el próximo año.



Y no sólo es cuestión de cifras o meros números. Un crecimiento menor significa menos actividad productiva y, por tanto, menos empleo.



El asunto será más grave en cuanto el republicano Donald Trump asuma el mando presidencial en Estados Unidos el próximo viernes 20 de enero y defina las medidas de política económica y de comercio exterior que tomará, así como cuánto de lo que ha amenazado cumplirá.



Por ejemplo, habló de la repatriación masiva de indocumentados mexicanos, que producirían una crisis en el mercado laboral, y el control de las remesas de mexicanos que trabajan en ese país, que de hacerlo será un severo golpe a la economía de las familias mexicanas y a la economía nacional, pues reducirá los ingresos de aquellas y el consumo a nivel nacional, uno de los principales componentes del PIB.



De hecho, aun sin estar todavía en la Presidencia, Donald Trump ya ha dado muestras de lo que pueden causar sus políticas en materia económica y de comercio exterior. La amenaza de aplicarles a las armadoras de autos un impuesto grande si no establecen sus plantas en Estados Unidos ha propiciado que, en efecto, varias de ellas –Ford, entre otras– hayan abandonado sus proyectos, ya firmados, de establecer sus plantas en México.



Y eso ha propiciado una mayor depreciación de la moneda nacional. El tipo de cambio cerró hoy en ventanillas en 22.10 pesos por dólar y en el mercado al mayoreo en 21 pesos con 73 centavos.



Un mayor costo del dólar redundará en un mayor precio de las gasolinas y otros insumos y un encarecimiento de las importaciones que, a su vez, aumentarán los costos de muchas empresas del país.



Entonces, la economía está mal y lo seguirá estando, según el Banco Mundial… y empeorará una vez que Trump sea presidente de Estados Unidos.



Por lo pronto, según el informe del Banco Mundial, México será la economía con uno de los peores desempeños en este año. En un cuadro que presenta en su informe con las proyecciones del crecimiento del PIB, sólo hay siete países –en una lista de 28– que registrarán un crecimiento más bajo que el de México.



Ellos son: Venezuela, que registrará este año una caída de su PIB de 4.3%; Ecuador, -2.9%; Haití, -0.6%; Brasil y Suriname, con un crecimiento de 0.5%; Belice, de 1.5% y Uruguay, con un incremento anual de su PIB de 1.6%



Pero arriba de México hay 21 países que tendrán un comportamiento mejor de su economía que la mexicana.



Los más relevantes: Panamá (5.4%), República Dominicana (4.5%), Perú (4.2%), Nicaragua (4%), Costa Rica (3.9%), Guyana (3.8), Paraguay ((3.6), Bolivia y Honduras (3.5%), Argentina (2.7%) y Colombia (2.5%) 11/01/2017