Acuden alcaldes panistas a la Cámara de Diputados demandan reducción del 50% al impuesto de gasolinas y Diesel

Esta mañana, el líder estatal panista Fernando Álvarez Monje encabezó una comitiva de alcaldes panistas del estado de Chihuahua que acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para presentar al presidente de la mesa directiva, diputado Javier Bolaños y al coordinador del grupo

parlamentario federal del PAN, Marko Cortés, un documento en donde se les solicita se implementes las reformas legislativas necesarias para reducir al 50% el impuesto a las gasolinas y a Diesel y con ello evitar un proceso inflacionario que dañe la canasta básica.



Acompañado de Ismael Pèrez Pavia, alcalde de Meoqui, Jaime Torres Amaya de Madera, Arturo Zubia Fernández de Camargo, Elias Humberto Perez de Cuauhtémoc, Eliseo Compeán de Delicias, Cristina Jiménez, diputada federal por Chihuahua y Edgar Olivas de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, capítulo Chihuahua, el dirigente estatal entregó a los legisladores federales blanquiazules el documento firmado por los ediles, quienes afirmaron que el incremento al impuesto sobre gasolinas y diesel no solo afecta directamente a la población, sino también a las instituciones de gobierno y sus programas sociales.



La comitiva fue recibida por la diputada federal Cristina Jiménez, integrante de la Comisión Permanente y quien en representación propia y de los diputados Juan Blanco y Fernando Mesta, le abrió las puertas del Congreso a los ediles chihuahuenses.



"Nuestros alcaldes emanados del Partido Acción Nacional del Estado de Chihuahua, se comprometieron a no quitar el dedo del renglón en el tema de la reducción del impuesto a las gasolinas y el diesel y desde luego se solidarizan y suman a la inconformidad ciudadana, porque Los mexicanos ya no podemos soportar más carga tributaria sin ver una transformación positiva de nuestro país; esperemos que los diputados federales que aprobaron este desproporcionado incremento rectifiquen su decisión ya que afecta a todos los ciudadanos de todos los sectores en nuestro Estado", puntualizaron. 11/01/2017