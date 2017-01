Nunca se llamó a la violencia, sólo se respetó el libre derecho a la manifestación: Blanca Gámez

La presidenta del Congreso del Estado Blanca Gámez Gutiérrez rechazó el supuesto informe de la Comisión Nacional de Seguridad en la que aparece como incitadora a actos vandálicos en contra del “gasolinazo”, ya que “lo que siempre hice fue respetar el derecho de la gente a la libre manifestación”.



Antes que todo, la diputada recordó su trayectoria como defensora de derechos humanos, en la que ha participado en manifestaciones de todo tipo siempre en contra de las injusticias y “lamentablemente manifestarse y apoyar las manifestaciones como un medio pacífico para cambiar el rumbo del país en beneficio de la ciudadanía, es mal visto”.



Destacó que “este tipo de manifestaciones son obligadas ya que son acciones encaminadas a cumplir con el respeto a los Derechos Humanos, Civiles y Políticos aceptados por el Estado mexicano, y de acuerdo con el artículo Primero Constitucional Federal, son una obligación para todas y todos, pero somos una sociedad tan renuente al cambio que estar en contra de actos gubernamentales violatorios de los Derechos Humanos, constituye una ofensa grave a las estructuras, a las cúpulas del poder gubernamental”.



Reconoció que por supuesto que apoya este tipo de manifestaciones, siempre y cuando sean por la vía pacífica, y es que “son comprensibles porque son un derecho de la ciudadanía, y en este caso en particular siempre llamé a la cordura y a respetar los derechos de los demás para que no se viera afectada la ciudadanía, que además también apoya estas manifestaciones porque el “gasolinazo” también le afecta”.



Por ello es que al ser interrogada sobre el tema, la presidenta actuó en su calidad de diputada, de representante popular que respeta el sentir de la ciudadanía, “estaría preocupada si mencionarán que estoy de acuerdo con el “gasolinazo”, y sobre todo me preocupa que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue los pasos de los gobiernos del PRI siendo un gobierno represor al criminalizar las manifestaciones pacíficas que son la expresión de la voluntad popular que en este momento expresaron su rabia por la situación que vive el país y el "gasolinazo" fue el detonante”.



Qué pena, agregó, que el gobierno busque distraer la atención como lo hizo la semana pasada “declarando que a los transportistas que participaron en los bloqueos les será retirada su concesión, y ahora con este tipo de investigaciones, que además son pésimas, pues mi trayectoria es de defensora de Derechos Humanos y reitero, siempre he participado en muchas protestas, siempre por la vía pacífica”.



Al contrario de lo que sale hoy en medios de comunicación, lo que se hizo en Chihuahua fue respetar el derecho a la libre manifestación, pero nunca se incitó a actos vandálicos o al saqueo como ocurrió en otros estados, lo que además fue reconocido públicamente por el delegado de la Secretaría de

Gobernación en Chihuahua, Javier Sánchez Rocha. 11/01/2017