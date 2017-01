Arrancarán tres órdenes de gobierno "Echarle Montón a la Pobreza" El próximo 26 de Enero

A través de una reunión intersectorial, la Secretaría de Desarrollo Social, el Municipio de Chihuahua y la Delegación de SEDESOL, así como otras dependencias de los tres órdenes de gobierno, realizaron una reunión de trabajo para poner en marcha el proyecto “Echarle montón a la pobreza”, en la colonia "Ladrilleros Norte", en la capital del Estado.



El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra explicó que “Echarle montón a la pobreza, consiste en seleccionar las zonas con mayores carencias de la ciudad, a partir de un diagnóstico muy preciso, con el propósito de aplicar una acción coordinada de las diferentes instancias de gobierno y atender las necesidades básicas de la zona”.



Dijo que con este proyecto se podrá decir que en la colonia "Ladrilleros Norte" se izó bandera blanca al superar la extrema pobreza, pues al utilizar mejor los recursos de cada instancia, no se repiten esfuerzos, se atiende mejor a la gente y se generan núcleos de participación ciudadana.



“Se van a destinar brigadas de facilitadoras y facilitadores comunitarios para que entren en contacto con la población y se vayan señalando las principales carencias y realizar la acción coordinada, primero en la capital del estado y posteriormente en Ciudad Juárez”, precisó Quintana Silveyra, quien agradeció la disposición de la alcaldesa María Eugenia Campos, así como de las y los funcionarios federales.



El delegado de SEDESOL en Chihuahua, José Luis De la Madrid, comentó que la mejor forma de echarle montón a la pobreza es hacerlo todas y todos juntos, por tal motivo, se encuentra en la mejor disposición de presentar algún proyecto en las oficinas centrales y apoyar esta iniciativa que involucra a los tres órdenes de gobierno.



Dentro de esta reunión las diferentes dependencias se comprometieron con acciones dentro del proyecto “Echarle montón a la pobreza”, como la ampliación del centro comunitario, atención psicológica, actualización o altas al Seguro Popular, atención a grupos vulnerables, programa de cuarto rosa, entre otras.



Dentro de la colonia "Ladrilleros Norte", se detectaron distintas situaciones que la convierten en zona prioritaria por diversos rezagos, por ejemplo, abandono de viviendas o no presentan condiciones para considerarlas como dignas; ingresos per cápita menores a la línea de bienestar mínima; no cuenta con lugares de esparcimiento; dificultad de acceso a escuelas y centros de salud, por mencionar algunas.



El arranque del programa “Echarle montón a la pobreza”, se tiene previsto para el próximo 26 de enero en esta primera colonia, lugar a donde se darán cita las dependencias estatales, federales y municipales participantes. 11/01/2017