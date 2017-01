Peña Nieto le respondió a Donald Trump: "México, por supuesto, no pagará el muro" El mandatario señaló que el país no aceptará nada que dañe su dignidad y exigió al presidente electo de EEUU garantizar el libre flujo de remesas y el respeto a los derechos humanos de los migrantes

El presidente Enrique Peña Nieto respondió a Donald Trump y aseguró que México no aceptará amenazas de su gobierno y, "por supuesto, no pagará el muro" que el magnate pretende construir en la frontera entre ambos países. "No aceptaremos nada que atente contra nuestra dignidad", afirmó el mandatario mexicano.



En conferencia de prensa, Trump reiteró este miércoles sus intenciones de construir el muro como una medida para evitar el flujo de migrantes ilegales y de que México pague por él "de una manera u otra".



Peña Nieto demandó al próximo gobierno de Estados Unidos garantizar su labor en la frontera, frenar el flujo de armas y dinero a México, así como asumir un compromiso en seguridad, migración y comercio. "Rechazamos que induzcan a empresas a no invertir en México con base en el miedo y las amenazas", dijo durante un reunión con embajadores y cónsules.



También exigió a Trump garantizar el libre flujo de remesas y ser corresponsables del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Le advirtió que México aumentará su inversión para seguridad en las fronteras norte y sur. "Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México", dijo el presidente. 11/01/2017