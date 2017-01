Firman convenio CONEVAL y Gobierno del Estado para combatir pobreza Coneval cumple con una función fundamental, y es el referente para conocer los avances de los gobiernos

-- Habrá evaluación integral de las políticas públicas, para medir la condición de vulnerabilidad de grupos y personas

El Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) firmaron el convenio “Todas y todos unidos contra la pobreza”, durante ceremonia efectuada en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.



Al dirigirse a los presentes, el gobernador Javier Corral declaró que el objetivo fundamental de su administración, es pasar de una política de desarrollo social asistencialista, a una, enfocada a los derechos humanos, salud, educación, vivienda y cultura, entre otros.



Indicó que su gobierno, se enfocará en eliminar la dispersión de programas y en lograr la concentración de esfuerzos, no para la dádiva; sino por el contrario, para ayudar a las personas a desarrollar todo el potencial de sus capacidades.



El mandatario destacó que Coneval cumple con una función fundamental, que es combatir la pobreza y evaluar las acciones encaminadas para ello, por lo cual, en sus cerca de 10 años de vida, se ha convertido en un referente para conocer los avances de los gobiernos, en cada lugar del país.

La actual administración estatal ha decidido que el perfil, será fundamentalmente social, para combatir la pobreza y la desigualdad, con programas transversales, por lo que es prioritaria una evaluación integral de todas las políticas públicas del gobierno y de esta forma, medir la condición de vulnerabilidad de cada grupo o persona.



En esta materia, Chihuahua tendrá una asesoría permanente, dijo al comprometerse a impulsar el monitoreo, a transparentar los proyectos, incluir ciudadanos y capacitarlos para las diversas acciones, con la finalidad de lograr mejores resultados unidos gobierno y sociedad.



A su vez, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, compartió que la organización que dirige, no solo vino a plantear cuál es la condición de Chihuahua en cuanto a la pobreza, sino que aprendió que existe la visión, de poner en el centro del esfuerzo a grupos de mujeres, indígenas, niños y jóvenes, lo que facilita el accionar de las instancias públicas.



La firma de este convenio, ayudará al estado de Chihuahua a evaluar permanentemente sus políticas públicas, además, según apreciación de Hernández Licona: "La evaluación tiene dos objetivos: la primera, corregir a tiempo las acciones que así lo ameriten, y la segunda, es la rendición de cuentas, para una ciudadanía que paga sus impuestos, para el desarrollo de la política social, para que cuente con información de avances y retos. Cada vez la ciudadanía es más exigente y debemos atender sus demandas".



Explicó que el reto en Chihuahua, es reducir las brechas de desigualdad entre indígenas y no indígenas, así como equiparar el acceso a los derechos de todos los grupos de la sociedad.



La estrategia es “Echarle montón a la pobreza” implementada por la Secretaría Estatal de Desarrollo Social, con la participación de diversas secretarías estatales y federales. "Ya que este convenio, nos permitirá evaluar permanentemente los resultados de las acciones que se realizaron, a fin de hacer un alto en el camino y corregir a tiempo las estrategias".



En su participación, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez expresó su complacencia por el hecho de que la Secretaría a su cargo sea partícipe de este tipo de acciones y celebró el convenio, en el cual, quedó de manifiesto el trabajo conjunto que deberá realizarse, para el desarrollo de una política social acorde a la realidad de Chihuahua.

Expresó que no se pueden dar pasos sin fundamento, sin solucionar problemáticas y sin contar con estudios cuantitativos y cualitativos "Estoy confiado en que los programas sociales, se verán enriquecidos con las observaciones y oportunidades de mejora que arroje el seguimiento de cada uno de ellos. En el que se avale la operatividad y eficacia; provocando así su corrección o redirección estratégica, para prevenir, atender y disminuir las brechas de desigualdad, que a su vez redundan en pobreza", destacó Fuentes Vélez.



El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, resaltó que las políticas a implementar en Chihuahua, son producto de las propuestas de la sociedad y de su trabajo conjunto con la administración pública. Asimismo, se comprometió a evaluar estas acciones de forma constante, puesto que no se trata de disparar políticas públicas sin dirección, dijo, sino que éstas sean revisadas de forma sistemática y coordinada, por la instancia estatal y el Coneval.



Añadió que gobierno no está comprometido con indicadores, sino que pretende lograr un avance de los derechos de las personas y que así, la población opine de forma positiva, sobre la mejora del respeto y accesibilidad a sus derechos.

12/01/2017