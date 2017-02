Acuerdo estatal beneficiará a la frontera para competir en el precio de la gasolina

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, dio a conocer ante medios de comunicación, que está por publicarse un acuerdo donde se hace extensivo el incentivo en el precio de la gasolina a los expendedores.



La Secretaría de Hacienda está revisando un documento en donde se va a permitir homologar el precio de la gasolina en Ciudad Juárez, con relación a las expendedoras en El Paso, Texas.



Este acuerdo contempla también devolver al expendio de gasolina los montos que no sean acreditables, como parte de una medida implementada por el gobierno federal.



“Se ha extendido el plazo, pero lo que no sea acreditable a un gasolinero se le va a devolver mediante un procedimiento de devolución. Es una medida en respuesta de la Federación de lo que se planteó con los gobernadores en la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores)”, manifestó.



Señaló que el estímulo, la flexibilización de la regla y la ampliación de los plazos, abren la posibilidad para que los expendedores tomen el incentivo y se tenga un precio mucho más competitivo con los Estados Unidos. “Es ya una repuesta que ojalá concientice a todos de no hacer ese paro y de entrar todos en ese acuerdo. El documento está prácticamente terminado. Un solo gasolinero podría fácilmente acogerse a este programa y este estimulo. No hay motivo para el paro”, agregó. 28/01/2017