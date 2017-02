Inicia mañana periodo de inscripciones y preinscripciones en educación básica Se exhorta a padres de familias a acudir oportunamente a registrar a sus hijos para su ingreso a Preescolar, Primaria y Secundaria

Este miércoles 1 de febrero iniciará en todo el estado el período de inscripción para alumnas y alumnos de nuevo ingreso en Preescolar y Primaria, así como de preinscripción a Secundaria, para el ciclo escolar 2017-2018; la información obtenida durante este proceso será de gran importancia para una mejor y más precisa planeación educativa en el estado de Chihuahua.



La Secretaría de Educación y Deporte exhorta a los padres y madres de familia a que acudan oportunamente a registrar a sus hijos para su ingreso al Nivel Básico, pues ello permitirá planear de mejor manera el requerimiento de docentes, aulas, mobiliario y libros de texto para el próximo periodo lectivo.



De acuerdo a las proyecciones realizadas, se estima que para el próximo ciclo escolar 2017-2018 en todo el estado se tendrá el ingreso de 186 mil 544 nuevos estudiantes; 53 mil 108 niñas y niños en Preescolar, 66 mil 623 alumnos y alumnas en Primaria, y 66 mil 813 serán preinscritos en Secundaria.



Cabe señalar que en Secundaria se realiza sólo la preinscripción, pues los aspirantes deben presentar en el mes de mayo el IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria), evaluación que permite integrar los grupos de acuerdo a la capacidad instalada (cupo de alumnos por salón y grado) de cada plantel.



El proceso de inscripción y preinscripción se llevará a cabo del 1 al 15 de febrero, y su principal objetivo es contar con la información necesaria para la planeación y contratación de docentes, la ampliación de los espacios educativos (construcción de aulas y nuevas escuelas), la adquisición de libros de texto gratuitos y útiles escolares, además de conocer las necesidades de equipamiento para la adecuada prestación del servicio de Educación Básica en la entidad.



Como parte de las acciones de difusión e información de esta campaña, bajo el slogan: “La inscripción asegura la educación”, se elaboraron diversos materiales, como carteles, dípticos y el manual de criterios y procedimientos para el proceso de inscripción y preinscripción de las y los menores.



REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES Y PREINSCRIPCIONES:



PREESCOLAR:



EDAD FECHA DE NACIMIENTO LÍMITE GRADO A CURSAR FECHA DE INSCRIPCIÓN

Cinco años

Cumplidos al 31 de diciembre de 2017

3er grado

Del 1 al 7 de febrero

Cuatro años

Cumplidos al 31 de diciembre de 2017

2do grado

Del 8 al 10 de febrero

Tres años

Cumplidos al 31 de diciembre de 2017

1er grado

Del 13 al 15 de febrero





Para este nivel se toman en cuenta las siguientes consideraciones para la inscripción:

• Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes tendrán un lugar en el plantel de su preferencia.

• Si el cupo de la escuela se agota conforme a los grados, se brindará orientación a los padres o tutores para que inscriban a los menores en las escuelas que cuenten con espacios disponibles en turnos matutino o vespertino.

• La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.



Los aspirantes de nuevo ingreso serán inscritos de acuerdo a los siguientes criterios:



1.- Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2.- Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela, de primer a tercer grado.

3.- Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.

4.- Si el padre o madre labora en dicha área de influencia.

5.- Si después de aplicar estos criterios hubiera cupo en el jardín de niños, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar; esto, hasta agotar los espacios disponibles.



Documentación requerida:



• CUPR (Clave Única de Registro de Población).

• Cartilla Nacional de Salud (original y copia).

• Comprobante de domicilio (original y copia).



• Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia)



• En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



PRIMARIA:



Consideraciones:



• Se inscribirá a 1er grado de Educación Primaria a los y las niños y niñas con seis años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2017.

• Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes tendrán un lugar en el plantel de su preferencia.

• Si el cupo de la escuela se agota, se solicita orientación para inscribir a los pequeños en las escuelas que cuenten con espacios disponibles en turnos matutino o vespertino.

• La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.

Documentos requeridos:



• Constancia de Inscripción de quienes cursan Educación Preescolar o Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Comprobante de domicilio (original y copia).

• Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia).

• En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



Los aspirantes de nuevo ingreso serán inscritos de acuerdo a los siguientes criterios:



1.- Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2.- Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela.

3.- Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.



4.- Si el padre o madre labora en dicha área de influencia.



5.- Si después de aplicar estos criterios hubiera cupo, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar; esto, hasta agotar los espacios disponibles.



PROCESO DE ASIGNACIÓN EQUITATIVA PARA ESCUELAS DE ALTA DEMANDA EN EL NIVEL PRIMARIA



En las escuelas que sea consideradas de alta demanda, o sea, que la capacidad instalada sea menor al número de solicitantes (planteles que serán previamente definidos por las autoridades de Educación Primaria), el proceso de inscripción se sujetará al Proceso de Asignación Equitativa para Escuelas de Alta Demanda.



En este caso, las solicitudes y documentación requerida a los aspirantes de nuevo ingreso se recibirá los días 1, 2 y 3 de febrero de 2017.



Las autoridades del plantel realizarán la captura de la información en el Sistema de Información Educativa (SIE), y una vez satisfechos los criterios de: Inscripción de aspirantes que presenten Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes y si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela.



En caso de tener espacios disponibles, el 10 de febrero a las 10:00 horas, se desarrollará un proceso aleatorio, mediante el SIE, para la asignación de los espacios vacantes; tal proceso se realizará en presencia de Notario Público, un representante del Consejo de Participación Social y un representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, bajo las siguientes especificaciones:



Primero: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes que comprueben su residencia en el área de influencia de la escuela.



Segundo: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes cuyos padres labores en el área de influencia de la escuela.



Tercero: Si aún existen espacios vacantes, se aplicará el mismo esquema para los solicitantes en general.



El mismo 10 de febrero se publicarán en cada plantel los listados de alumnos seleccionados, para que del 10 al 15 de febrero se finiquite su inscripción.



Los aspirantes que no sean seleccionados en este proceso, recibirán la información sobre los planteles que dispongan de espacios en la misma área de influencia.



SECUNDARIA:







Consideraciones:



• Pueden realizar la preinscripción a un centro escolar durante el horario de los turnos matutino o vespertino, sin que esto signifique que el aspirante quedará inscrito en el turno en que acudió a realizar el trámite.

• Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, tendrán un lugar en el centro escolar de su preferencia, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con los requisitos de preinscripción.

• El ingreso se realizará con base a la puntuación obtenida como resultado de la aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos(as) de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS), que se aplicará el 19 de mayo de 2017 a las 9:00 horas, en la escuela donde realizó el trámite.

• Los resultados del examen se publicarán el 26 de junio de 2017 en la misma escuela.

• Los niños o niñas que no queden seleccionados en la escuela de su preferencia, serán canalizados para su inscripción en los centros educativos que cuenten con espacios disponibles.

• La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.

Documentos requeridos:

• Constancia de Preinscripción o Constancia de 6to grado de Educación Primaria (emitida por el plantel donde estén cursando sus estudios).

• Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, en blanco y negro, no instantánea.

• Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia).

• En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



Edades y modalidades de atención:





EDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN

Los alumnos(as) que egresen del nivel de Primaria en el ciclo escolar 2016-2017

Cualquier modalidad

Menores de 15 años al inicio del ciclo escolar 2017-2018

Secundarias Generales y Secundarias Técnicas

Menores de 16 años al inicio del ciclo escolar 2017-2018

Telesecundarias

15 años o más

Servicios de educación para Adultos

Menores de 18 años que habiten en comunidades rurales e indígenas y que carezcan de los servicios que ofrece la educación Secundaria para Adultos

Cualquier modalidad

31/01/2017