Solicitan al Gobierno del Estado implementar planes para el manejo de la basura electrónica

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, los integrantes del la Sexagésima Quinta Legislatura exhortaron al Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que se implementen políticas y planes de administración integral, incluyendo la canalización de recursos, para el fin que deben tener los productos eléctricos y electrónicos catalogados como de “manejo especial”, por el tipo de sus componentes.



Al contar con una normatividad respecto al manejo de este tipo de productos también conocidos como basura o chatarra electrónica, se erradicará la contaminación del medio ambiente y no habrá perjuicio para la salud, dado al tipo de componentes con los que se elaboran diversos objetos tecnológicos.



Es así que entre otros, los televisores, computadoras, teléfonos fijos y celulares, impresoras, aparatos de sonido y reproductores de video, baterías eléctricas a base de mercurio, de níquel o cadmio; acumuladores de vehículos automotores que contienen plomo; así como otro tipo de desechos tecnológicos, como discos duros, chips y memorias que contienen metales y sustancias tóxicas; todos estos, contienen sustancias tóxicas para la salud y el medio ambiente.



La iniciativa fue presentada por el Diputado Pedro Torres Estrada, y fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, dicho exhorto se extiende al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, para que a través de su Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, realicen lo propio, para el tratamiento del tema en mención.



En muchas ocasiones se puede apreciar que este tipo de basura electrónica es desechada a cielo abierto, lo que resulta dañino para la salud y que representa también un serio problema de contaminación al agua, tierra y aire, elementos esenciales para la vida.



La petición aprobada, surgió dado a que actualmente no hay un tratamiento adecuado para la recolección o reutilización de esta basura, por la casi inexistencia de una cultura de reciclaje; o por la

disposición final de un alto porcentaje de ellos en tiraderos a cielo abierto, lo que representa los riesgos anteriormente señalados, no únicamente de quienes se exponen a ellos por periodos prolongados, sino en general para toda la población, dado al bajo nivel de biodegradación que tienen. 31/01/2017