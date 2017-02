Estos son los ingeniosos comerciales que se transmitirán durante el Super Bowl LI Las grandes marcas invirtieron millones de dólares para vender sus productos durante el encuentro entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons

Este domingo Estados Unidos vivirá el evento deportivo más importante del año. La final del fútbol americano enfrentará a los New England Patriots y los Atlanta Falcons en un duelo que definirá al mejor equipo de la NFL.



En este marco, el valor de un espacio publicitario de 30 segundos ha superado los 5 millones de dólares y algunas compañías ya han adelantado cuáles serán los videos que serán transmitidos a millones de personas durante el gran juego.



Intel

Un día normal en la vida de Tom Brady



Mercedes Benz

Easy Driver



Skittles

Los dulces son más románticos que las piedras



Avocados From Mexico

La hipnosis del guacamole



GoDaddy

Las locuras de internet



Wix.com

Siempre es mejor tener tu propio negocio



TurboTax

La posibilidad de pagar los impuestos en donde sea





Mr. Clean

El rock de la limpieza



Buffalo Wild Wings

El ex jugador Brett Favre y el comienzo de una aventura



Snickers

La audición de un caballo



Hyundai

No están hablando de fútbol



Bud Light

La importancia de mantener viva la amistad



Tide

Siempre es mejor lavar la ropa en casa





Budwieser

La dura vida del inmigrante



Lexus

El hombre y las máquinas



Kia

Prepárate para el tercer cuarto