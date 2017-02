El auditor interino será designado por el Congreso Todo esto con referencia a la renuncia del auditor Jesús Esparza

Ante los vacíos que cuenta la ley para un auditor interino, el coordinador de los diputados del PAN, Miguel Latorre dio a conocer que se tiene que ver, el cómo procesar este nombramiento de carácter interino, ya que no se cuentan con el procedimiento para realizar esta reforma. Expreso, además, que se pretende hacer las adecuaciones debidas porque tampoco no contempla cuando el auditor renuncia o fallece, y el procedimiento según dice, tarda hasta un mes y no establece que pasa en lo que se nombra a uno nuevo, añadió el diputado.



Aclaro que en casos no previstos resolverá la presidencia del Congreso y la junta de coordinación política, ya que esta última hará una propuesta para un encargado interino provisional.



Para esto, la persona tiene que conllevar ciertos requisitos para que pueda tener este cargo provisional, en lo que también se define el nuevo auditor; pero fue muy claro al anunciar que es un procedimiento que puede tardar tiempo para su efecto, con un aproximado de un mes. 02/02/2017