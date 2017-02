A Peña “le ha faltado aplomo” para gobernar: AMLO

Ciudad de México(apro).-El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que Enrique Peña Nieto fuera "ninguneado " por su homólogo estadunidense Donald Trump y subrayó que al mexicano "le ha faltado aplomo" para gobernar.



El tabasqueño señaló que el cambio no será fácil, “pero los caciques de México y del extranjero –dijo– duran hasta que el pueblo quiere”.



Durante la asamblea informativa realizada esta mañana en Texcalyacac, Estado de México, donde estuvo acompañado de la precandidata de Morena al gobierno de la entidad, Delfina Gómez, el excandidato presidencial recordó la crisis en el país y sostuvo que la situación se complicará porque el presidente de Estados Unidos “es muy abusivo y prepotente”.



Trump, agregó, “está ofendiendo a nuestro pueblo: acaba de dar órdenes para construir un muro a lo largo de la frontera y, lo peor, dio la orden para perseguir a nuestros paisanos migrantes”.



Cuando un ciudadano le preguntó sobre la reunión entre el líder panista Ricardo Anaya y el presidente Enrique Peña Nieto, supuestamente para negociar la candidatura de Josefina Vázquez Mota en el estado, López Obrador respondió que ese encuentro fue verdadero e incluso Anaya lo reconoció.



En esa visita en Los Pinos, detalló, se llegó a un acuerdo para que en el Estado de México se eligiera de manera partidista a dos candidatos: la panista Josefina Vázquez Mota y el priista Alfredo Del Mazo, primo de Peña.



“Van a lanzar a los dos y van a ir viendo quien puede levantar, quien despunta. Se dice que el acuerdo fue a favor de Josefina, porque la verdad Del Mazo está muy abajo. Ellos lo están midiendo diario, y a cambio también ya le van a cerrar el paso a Morena. Pero a los Del Mazo y a las Josefinas les va a ganar la maestra Delfina, no les va a servir ese enjuague”, resaltó.



Asimismo, sostuvo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda –compadre de Peña Nieto–, está negociando “para que Peña apoye a Josefina y se haga a un lado a Del Mazo” con la intención de confrontar a la precandidata de Morena.



“Dicen que si le ganan a Delfina Gómez ya van encaminados a ganarle a Morena en el 2018, pero aclaro: les vamos a ganar aquí y les vamos a ganar en la República”, añadió.



El exjefe de Gobierno capitalino señaló que ayer se publicó una encuesta donde Morena está arriba a nivel nacional en preferencias electorales, “pero no depende nada más de eso, van a soltar muchísimo dinero, van a querer comprar la elección a billetazos, valiéndose de la necesidad de la gente, va a haber mucha guerra sucia”. 02/02/2017