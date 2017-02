Solemne ceremonia en Palacio de Gobierno por centenario de promulgación de la Carta Magna Estamos obligados a conocer su contenido, porque el desconocimiento no justifica su incumplimiento: Pablo Cuarón

En el marco de los 100 Años de la Promulgación de la Carta Magna, cerca de 500 alumnos de educación primaria vivieron este día uno de los actos más significativos de su formación básica al jurar lealtad a la Constitución Mexicana.



"Juramos cumplirla, honrarla y defenderla", gritaron a coro los alumnos de quinto y sexto de primaria en el patio central de Palacio de Gobierno, sede de esta ceremonia, cuando el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, los conminó a ser leales a nuestra Carta Magna, promulgada hace una centuria.



“Estamos obligados a conocer su contenido, porque el desconocimiento no justifica su incumplimiento, si se quebranta, siempre debe haber una sanción”, encomendó el secretario a los niños y a los presentes.



En su discurso, el secretario de Educación destacó que la Constitución se ha traducido a 23 lenguas indígenas, para que quienes forman parte de estos grupos étnicos conozcan sus derechos y obligaciones.



Señaló que la Constitución atendió las necesidades del pueblo mexicano, permitió que México avanzara hacia la legalidad y la paz y se convirtió en el motor del desarrollo del país.



Que es la máxima ley del país, contiene nueve títulos, 146 artículos y 19 transitorios e incluye las normas y características del país, el modo en que está organizado y las reglas que los mexicanos deben seguir para vivir en armonía.



El sistema de gobierno es republicano, lo cual quiere decir que el gobierno no está en una sola persona, los cargos públicos no son de por vida y el poder no se hereda, refirió Cuarón en la lectura de su discurso.



Marca que el Gobierno es laico, porque debe servir a todos los mexicanos, independientemente de las creencias religiosas de cada quien.



Toda Constitución debe responder a las necesidades del mundo actual, por lo que el 80 por ciento de los artículos constitucionales originales han sido modificados un promedio de cinco veces cada uno, en estos 100 años, lo cual originó que el texto actual sea tres veces más grandes que el original, refirió el funcionario.



Como parte del programa, se desarrolló una escenificación de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. El evento fue amenizado por la Banda de Gobierno del Estado y estuvieron presentes autoridades y elementos de la Quinta Zona Militar.



En su participación, el director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, Octavio Carrete Meza, señaló que la Carta Magna es la norma fundamental marco político y legal para la organización del gobierno federal y los estados.



Dijo que durante la independencia se empezó a crear lo que después fue la primera Constitución emitida en 1814, después en 1917 un grupo de mexicanos encabezados por Venustiano Carranza la promulgaron en la ciudad de Querétaro.



Es el instrumento para que las personas y las naciones puedan vivir en paz, en ella se plasman los artículos, derecho a la familia, protección de menores, conservación de pueblos indígenas, la educación gratuita.



Carrete dijo que los extranjeros que les guste el país y vivan en él tienen los mismos derechos, excepto participar en actos políticos.



También consigna las funciones de los servidores públicos, las obligaciones y derechos de los trabajadores, a fin de que tengan condiciones justas.



Por último, precisó que se compone de 136 artículos, los últimos dos hablan de la posibilidad de reformarla, para adaptarla a la actualidad que se viva en la nación mexicana.



Durante la ceremonia, Pablo Cuarón inauguró la Exposición Fotográfica de la Constitución, que se exhibe en el Salón de Usos Múltiples de Palacio de Gobierno. 05/02/2017