Conmemoran abogados el Centenario de la Constitución Mexicana

Con motivo de la celebración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC y la Barra Mexicana Colegios de Abogados de Chihuahua AC, presentaron la conferencia ““La Evolución de Nuestra Carta Magna en Materia de Derechos Humanos” impartida por el Maestro y Magistrado Rigoberto Dueñas Calderón.



Durante la conferencia, el Magistrado Rigoberto Dueñas Calderón resaltó la importancia de la Constitución Política y de la relación que lleva con los Derechos Humanos, sobre todo la participación de los jueces para que en los procesos legales no se vulneren las garantías de las per sonas.



“Los Derechos Humanos son universales es por ello que la sociedad debe gozar cada vez más de estos derechos; esto es progresivo y también va de acuerdo a lo que tiene un estado, el cual tiene la obligación de prevenir, investigar y reparar las violaciones a estas garantías, pero debemos tener cuidado porque no se trata de que todo se vale, esto por la existencia de un relativismo”, indicó el Magistrado.



Finalizó indicando que los abogados tienen que estudiar mucho puesto que en su carrera hay que estar muy actualizando puesto que si se deja de estudiar cada día serán menos abogados.



“Como abogados tenemos una tarea doble, de revestir la importancia que tiene el celebrar el centenario de nuestra constitución, porque nuestro trabajo va de la mano de nuestra carta magna” comentó Mireyra Borunda Hernández, Presidenta de la Barra Mexicana Colegios de Abogados de Chihuahua A.C.



“Es una obligación como abogados celebrar y no únicamente como fecha, sino detenernos para hacer un estudio hacia dónde vamos con nuestra Constitución, si cumple las expectativas como mexicanos, pero sobre todo si en verdad se están respetando los derechos humanos” dijo.



Martín Vaca Huerta, Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C., comentó que los abogados no deben bajar la guardia puesto que están obligados a defender los derechos y las libertades de nuestro pueblo.



Agregó: “Estamos obligados a no dejar de lado la defensa de nuestra Constitución. Hoy no podemos renunciar al legado de los Constituyentes de 1917, porque si lo hacemos estaríamos dejando a nuestro pueblo huérfano de nuestra herencia más preciada”. 05/02/2017