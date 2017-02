Policías municipales participan en conferencia sobre migración impartida por el Obispo de Cuautitlán Al no constituir delito la migración, los agentes deben saber cómo atender a personas de otros países que se quedan temporalmente en Chihuahua

Alrededor de 200 agentes de la Policía Municipal de Chihuahua participaron en la conferencia “Migración en México, Retos en el Norte del País” ofrecida por el obispo de Cuautitlán, estado de México, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón en el Teatro de la Ciudad, donde destacó el papel que deben tomar las corporaciones ante lo que calificó como la migración forzada de las personas e incluso familias, aunque dijo que en esta ciudad los policías municipales tienen una actitud a la de otras corporaciones del sur del país.



Monseñor Ortiz Mondragón destacó que la migración se está dando actualmente con mayor frecuencia y cantidad en el mundo porque hay países que ofrecen mejores condiciones de vida que otros e incluso por amenazas de mafias para reclutar gente, pero la movilidad es un derecho de todos y los policías lo deben respetar.



Asimismo, añadió que a los migrantes se les debe aplicar por igual el Bando de Policía y Buen Gobierno, más se debe buscar que partes de dicho protocolo son las que pueden usar cuidando de no criminalizar el tema de migración como ocurre en otros países.



Aclaró que el tema dela migración o movilidad no es nuevo, ya se venía dando desde hace mucho tiempo y la iglesia lo advirtió pero se le dio atención hasta que el problema se nos vino encima. “Ustedes tienen otra actitud y es bueno, pero hay partes donde les cobran para abordar un tren o seguir adelante”, concluyó.



A su vez. los elementos de la policía que participaron en la plática-conferencia reconocieron la importancia de la exposición de una persona con gran experiencia en el tema, como es el señor Obispo de Cuautitlán porque, como él lo expresó, aquí hay una interacción diaria con personas indocumentadas de países de Centroamérica.



De esta manera, la Dirección de Seguridad Pública Municipal avanza en dicho tema luego de la entrada en vigor desde unos años, de las reformas que dejaron atrás la migración como delito cuando no se cuenta con documentos para comprobar la nacionalidad.



Ordinariamente los elementos de seguridad se entrevistan con personas de otras nacionalidades para apoyarlos y evitar que sean molestados en las zonas donde pernoctan, por delincuentes o abusos por parte de personas que los contratan ocasionalmente para desempeñar un 06/02/2017