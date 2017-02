Cae el número de mexicanos detenidos en Estados Unidos y sorprenden los indocumentados de otro país Desde 2014 se invirtió la tendencia y la patrulla fronteriza detiene más indocumentados de terceras naciones que de México

Mientras crece la tensión entre los Estados Unidos y México por la intención del flamante presidente Donald Trump de construir un gran muro en la frontera, las cifras de quiénes cruzan por el río Bravo ilegalmente y el número de residentes indocumentados en EEUU han tenido importantes variantes.



Las estadísticas oficiales de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos muestran un descenso marcado en lo que va del siglo de las detenciones de mexicanos indocumentados y un ligero aumento de los que en la jerga de esa institución se describe como OTM (Other Than Mexican, ciudadanos de otros países que no sean México). Desde 2014, los arrestos de OTM (en su mayoría, oriundos de otros naciones centroamericanas) superan a las de mexicanos.