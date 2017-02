Asiganarán espacios en primarias de alta demanda

El próximo viernes 10 de febrero se realizará la asignación de espacios vacantes en las escuelas primarias de alta demanda a través de un proceso aleatorio, el cual se desarrollará en presencia de un notario público, así como representantes del Consejo de Participación Social y de la Asociación Estatal de Padres de Familia.



En las escuelas de alta demanda, que son aquellas en donde la capacidad instalada es menor al número de solicitantes, la inscripción estará sujeta al “Proceso de Asignación Equitativa para Escuelas de Alta Demanda”, por lo cual las solicitudes y documentación requerida a los aspirantes de nuevo ingreso se recibió los días 1, 2 y 3 de febrero de 2017.



Las autoridades del plantel realizaron la captura de la información en el Sistema de Información Educativa (SIE), para la inscripción de los alumnos se tomaron en cuenta diversos criterios, como es el que los aspirantes presenten necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, y que cuenten con hermanos inscritos en la escuela.



Una vez satisfechos estos criterios y en caso de tener espacios disponibles, el 10 de febrero a las 10:00 horas, se desarrollará un proceso aleatorio, mediante el SIE, para la asignación de los espacios vacantes; tal proceso se realizará en presencia de Notario Público, un representante del Consejo de Participación Social y un representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia, bajo las siguientes especificaciones:



Primero: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes que comprueben su residencia en el área de influencia de la escuela.



Segundo: se desarrollará el proceso aleatorio con los aspirantes cuyos padres laboren en el área de influencia de la escuela.



Tercero: Si aún existen espacios vacantes, se aplicará el mismo esquema para los solicitantes en general.



El mismo 10 de febrero se publicarán en cada plantel los listados de alumnos seleccionados, para que del 10 al 15 de febrero se finiquite su inscripción. Los aspirantes que no sean seleccionados en este proceso, recibirán la información sobre los planteles que dispongan de espacios en la misma área de influencia.



Además, con el fin de orientar a los padres y madres de familia sobre el proceso de inscripción y preinscripción, se instalaron módulos de atención e información por parte de la Secretaría de Educación y Deporte y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).



La Secretaría de Educación y Deporte reitera que se tiene garantizado un lugar para todos los niños, niñas y jóvenes de nuevo ingreso al nivel básico, ya que se cuenta con espacios suficientes para atender esta demanda.



REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES Y PREINSCRIPCIONES:



PRIMARIA:



Consideraciones:



• Se inscribirá a 1er grado de Educación Primaria a los y las niños y niñas con seis años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2017.

• Todos los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes tendrán un lugar en el plantel de su preferencia.

• Si el cupo de la escuela se agota, se solicita orientación para inscribir a los pequeños en las escuelas que cuenten con espacios disponibles en turnos matutino o vespertino.

• La constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.



Documentos requeridos:

• Constancia de Inscripción de quienes cursan Educación Preescolar o Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Comprobante de domicilio (original y copia).

• Identificación oficial del padre, madre o tutor(a) (original y copia).

• En el caso de los y las niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes, presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.



Los aspirantes de nuevo ingreso serán inscritos de acuerdo a los siguientes criterios:



1.- Si el aspirante presenta Necesidades Educativas Especiales y/o Aptitudes Sobresalientes.

2.- Si el solicitante tiene hermanos inscritos en la escuela.

3.- Si el solicitante reside en el área de influencia de la escuela.

4.- Si el padre o madre labora en dicha área de influencia.

5.- Si después de aplicar estos criterios hubiera cupo, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar; esto, hasta agotar los espacios disponibles.



ESCUELAS DE ALTA DEMANDA EN EL NIVEL PRIMARIA:



NOMBRE DE LA ESCUELA REGIÓN



PRAXEDIS G GUERRERO 2226 CHIHUAHUA

ROSAURA BRAVO NUM. 2113 CHIHUAHUA

PORFIRIO PARRA 2139 CHIHUAHUA

SECCION 42 DEL SNTE NUM. 2204 CHIHUAHUA

PRIMERO DE MAYO 2534 CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 2757 CHIHUAHUA

JUAN ALANIS 2390 CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 2464 CHIHUAHUA

ANTONIO QUEVEDO CARO NUM. 2244 CHIHUAHUA

LUIS URIAS BALDERRAIN 2005 CHIHUAHUA

AURELIA AGÜERO ESQUIVEL 2760 CHIHUAHUA

RAFAEL RAMIREZ 2603 CHIHUAHUA

JESUS REYES HEROLES 2753 CHIHUAHUA

JOSE MARIA PONCE DE LEÓN 2200 CHIHUAHUA

JAIME TORRES BODET 2727 CHIHUAHUA

ABRAHAM GONZÁLEZ 2383 CHIHUAHUA

FERNANDO MONTES DE OCA 2367 CHIHUAHUA

MIGUEL HIDALGO 2567 CHIHUAHUA

LEYES DE REFORMA 2341 CUAUHTÉMOC

BENITO JUAREZ 2455 CUAUHTÉMOC

PLUTARCO ELIAS CALLES 2009 CUAUHTÉMOC

NIÑOS HEROES 2101 PARRAL

CLUB DE LEONES 2526 PARRAL

LUIS ESTAVILLO MUÑOZ 2158 PARRAL

MELCHOR GANDARA 2056 PARRAL

MIGUEL HIDALGO (CREI) 2402 NUEVO CASAS GRANDES

ABRAHAM GONZÁLEZ 2233 NUEVO CASAS GRANDES

RAMON LOPEZ VELARDE 2618 NUEVO CASAS GRANDES

GREGORIO TORRES QUINTERO 2308 NUEVO CASAS GRANDES

DIVISIÓN DEL NORTE 2173 DELICIAS

ARTURO ARMENDÁRIZ DELGADO 2704 DELICIAS

ALGODONEROS DELICIAS

CONSTITUCIÓN 2205 DELICIAS

NICOLAS BRAVO 2349 JUÁREZ

HEROICA VERACRUZ 2030 JUÁREZ

BENITO JUAREZ 2197 JUÁREZ

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2472 T.M.JUÁREZ

JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2285 JUÁREZ

ANTONIO ORTIZ MENA 2719 JUÁREZ

BELISARIO DOMINGUEZ 2735 JUÁREZ

CUAUHTEMOC2679 JUÁREZ

MAESTROS MEXICANOS 2641 JUÁREZ

ABRAHAM GONZALEZ 2718 JUÁREZ





NOMBRE DE LA ESCUELA REGIÓN



FRANCISCO JAVIER MINA AQUILES SERDAN

SIMON BOLIVAR AQUILES SERDAN

VALENTIN GOMEZ FARIAS CHIHUAHUA

REAL DE MINAS CHIHUAHUA

SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ CHIHUAHUA

PEDRO DE LILLE AIZPURU CHIHUAHUA

CAMINO REAL CHIHUAHUA

NIÑO ARTILLERO CHIHUAHUA

VALENTIN GOMEZ FARIAS CHIHUAHUA

SOR JUANA INES DE LA CRUZ CHIHUAHUA

FRIDA KAHLO CHIHUAHUA

CARLA HERRERA CHIHUAHUA

VICTOR HUGO RANCON BANDA CHIHUAHUA

BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIHUAHUA

ELISA GRIENSEN CHIHUAHUA

SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO CHIHUAHUA

MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA

ROSARIO CASTELLANOS CHIHUAHUA

ROTARIA NO 2 NAYO REVILLA CHIHUAHUA

ESCUELA MIGUEL AHUMADA CHIHUAHUA

PROYECTO MONTANA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

OCTAVIO PAZ CHIHUAHUA

CAMPO BELLO CHIHUAHUA

VICENTE RIVA PALACIO CHIHUAHUA

CECILIO POLANCO NAVA T.M CHIHUAHUA

CECILIO POLANCO NAVA T.V. CHIHUAHUA

SOCORRO VILLAGRAN VIZCAINO CHIHUAHUA

PAULA VILLAGRAN VIZCAINO CHIHUAHUA

RAFAELA TOCOLI CHAVEZ CHIHUAHUA

OLIVIA CANO GONZALEZ CHIHUAHUA

MARIA MONARREZ OGAZ T.M. CHIHUAHUA

MARIA MONARREZ OGAZ T.V. CHIHUAHUA

EDELMIRA TORRES IBARRA CHIHUAHUA

AMADOR HERNANDEZ A CHIHUAHUA

ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ OLIVAS

CHIHUAHUA

ELISA BARBARA SIXTU URQUIZA CHIHUAHUA

VICTOR HUGO RASCON BANDA T.M. JUAREZ

VICTOR HUGO RASCON BANDA T.V. JUAREZ

REPUBLICA DE VENEZUELA JUAREZ

REPUBLICA DE BOLIVIA JUAREZ

JOSE RUBIO ORTEGA T.M. JUAREZ

JOSE RUBIO ORTEGA T.V. JUAREZ

CARLOS MONSIVAIS ACEVES T.M. JUAREZ

CARLOS MONSIVAIS ACEVES T.V. JUAREZ

ELISA GRIENSEN T.M. JUAREZ

ELISA GRIENSEN T.V. JUAREZ

RUBEN PEREZ RAZGADO JUAREZ

REPUBLICA DE CUBA JUAREZ

CUAUHTEMOC JUAREZ

HILARIO CARDONA R. JUAREZ

REPUBLICA DE ARGENTINA JUAREZ

REPUBLICA DE BRASIL JUAREZ

EDUCAR PARA LA LIBERTAD T.M. JUAREZ

EDUCAR PARA LA LIBERTAD T.V. JUAREZ

JOSE VASCONCELOS CALDERON T.M. JUAREZ

JOSE VASCONCELOS CALDERON T.V. JUAREZ

ISAAC NEWTON JUAREZ

BENEMERITO DE LAS AMERICAS JUAREZ

NUEVA GENERACION JUAREZ

FERNANDO JORDAN JUAREZ

ESCRITORES DE CHIHUAHUA JUAREZ

SAN PEDRO JUAREZ

MAHATMA GANDHI JUAREZ

EDUCADORES MEXICANOS JUAREZ

JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI JUAREZ

TARAHUMARA JUAREZ

ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ JUAREZ

PABLO NERUDA JUAREZ

CESAREO ACOSTA RAMIREZ JUAREZ

NIÑEZ DE JUAREZ T.M. JUAREZ

NIÑEZ DE JUAREZ T.V. JUAREZ

SENTIMIENTOS DE LA NACION JUAREZ

BENITO QUIÑONEZ CANO JUAREZ

CUITLAHUAC T.M. JUAREZ

CUITLAHUAC T.V. JUAREZ

TLACAELEL JUAREZ

7 DE NOVIEMBRE JUAREZ

AGUSTIN MELGAR T.M.

JUAREZ

AGUSTIN MELGAR T.V.

JUAREZ

HECTOR MANUEL MUELA REYES

JUAREZ

ALICIA ALAMILLO MERAZ

JUAREZ

MARTIN LUIS GUZMAN

JUAREZ

CAMARA JUNIOR LEANDRO VALLE

JUAREZ

VICENTE GUERRERO

JUAREZ

TEOFILO BORUNDA

JUAREZ

ARCADIO GONZALEZ CHAVEZ

JUAREZ

ESCUELA PRIMARIA FELIX ZANDMAN T.M.

JUAREZ

ESCUELA PRIMARIA FELIX ZANDMAN T.V.

JUAREZ

ALIANZA POR LA CALIDAD

JUAREZ

ALIANZA POR LA EDUCACION

JUAREZ

LUIS ARNOLDO NUÑEZ GUTIERREZ

JUAREZ

EFREN ARELLANO ROSALES

JUAREZ

PEDRO E. MEDINA GONZALEZ

JUAREZ

PRIMARIA COMPLEJO EDUCATIVO ARTEMIO DE LA VEGA

JUAREZ

MARIA COVADONGA RIVERO OLEA DE FORNELLI

JUAREZ

BARTOLOME DE LAS CASAS

JUAREZ

MIGUEL ANGEL ACOSTA OCHOA

JUAREZ

LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ

JUAREZ

SIERRA VISTA

JUAREZ

JOSE SANTOS VALDEZ

JUAREZ

MEXICO

JUAREZ

IGNACIO DUARTE TARIN

JUAREZ

HUEMAC CAUDILLO TOLTECA

JUAREZ

MOCTEZUMA XOCOYOTZIN

JUAREZ

JEAN PIAGET

JUAREZ

RUBEN VALENZUELA VILLA

JUAREZ

ISMAEL LANDEROS VIEZCAS

JUAREZ

GUILLERMO RONQUILLO REVUELTA

JUAREZ

MARTIN LUTHER KING

JUAREZ

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

JUAREZ

LEONA VICARIO

JUAREZ

PAQUIME

JUAREZ

PLAN DE AYALA

JUAREZ

VICTOR HUGO RASCON BANDA

JUAREZ

MARIA EDMEE ALVAREZ

JUAREZ

LUIS URIAS BELDERRAIN

JUAREZ

PEDRO ROSALES DE LEON

JUAREZ

15 DE MAYO

JUAREZ

HUEJOTITAN

JUAREZ

SAN FRANCISCO DEL LORO

JUAREZ

JOSE SOTO RAMIREZ

JUAREZ

CAROLINA ZAMBRANO SAENZ

JUAREZ

CONSTITUCION

DELICIAS

HEROES REVOLUCIONARIOS

DELICIAS

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

DELICIAS

CARLOS BLAKE

DELICIAS

ENRIQUE RUBIO CASTANEDA

DELICIAS

MELCHOR OCAMPO

DELICIAS

JUAN RULFO DELICIAS

CONSTITUYENTES 1857

HIDALGO DEL PARRAL

NICOLAS BRAVO

HIDALGO DEL PARRAL

SOLIDARIDAD

HIDALGO DEL PARRAL

JUAN DE LA BARRERA

HIDALGO DEL PARRAL

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

HIDALGO DEL PARRAL 07/02/2017