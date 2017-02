Inicia Gobierno Municipal programa Alimentario del Adulto Mayor Invierten más de un millón de pesos extras para este programa que tendrá 3 mil beneficiarios

En las instalaciones de la Comandancia Sur inició la recepción de documentos para el padrón de beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor, dirigido por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.



Para este año se contó con un incremento de un millón y medio de pesos al presupuesto de este programa, lo cual se traduce en 500 beneficiarios más, un total de 3 mil en comparación con el 2016.



En su mensaje hacia los presentes, la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, indicó que el emprender este tipo de programas es parte de la convicción que se tiene en el servir a la gente y buscar mejorar sus condiciones de vida.



“Yo espero que hoy se validen, se certifiquen y sirvan de mucho estas despensas, pero sobre todo que sepan que cuentan con nosotros, que somos un gobierno humano, un gobierno que quiere ver por su mejoría”, enfatizó la Alcaldesa.



Durante este año se instrumentó que la permanencia del programa fuera de un mes más, con la entrega de una despensa física para todas aquellas personas de la tercera edad que accedan a este apoyo alimentario.



Dichas despensas serán entregadas manera bimensual, es decir, serán repartidas 2 despensas por beneficiario cada 2 meses, a través de los 50 centros comunitarios del municipio. Los productos con los que cuentan se encuentran avalados por personal de nutriología adscrito al Municipio, quienes la elaboraron de acuerdo a las necesidades alimenticias de los solicitantes.



Los interesados deben entregar en original y copia; CURP, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, así como en caso de no ser la persona que busca obtener la beca, presentar una carta poder para presentar la documentación requerida, ya que se busca que quienes no puedan acudir por alguna enfermedad o edad avanzada, no se queden fuera del padrón de beneficiarios.



Los solicitantes pueden acudir a los 5 centros de recepción; al norte en el centro comunitario ubicado en la colonia Riberas de Sacramento, así como en el gimnasio Tricentenario. En la zona centro la sede será la Mediateca Municipal, mientras que en el sur de la ciudad se cuenta con la Comandancia Sur y el centro comunitario de Vistas del Cerro Grande. 07/02/2017