Arrancan ESNAC y Municipio obras de modernización de la avenida Colegio Militar

Integrantes de Educación Superior del Norte Asociación Civil (ESNAC), y del Gobierno Municipal, dieron el banderazo de arranque del proyecto de “Modernización de la Avenida Heroico Colegio Militar”, esto con el objeto de mejorar la imagen urbana de la zona.



La alcaldesa, Maru Campos Galván y el presidente de ESNAC, Alberto Terrazas Seyfert, fueron los encargados de oficializar el inicio de la primera etapa de las obras, la cual abarca desde la calle Sicomoro hasta la Mercurio, sobre la avenida Colegio Militar, pero que a mediano plazo se extenderá hasta la avenida Homero hacia el norte y calle Escudero hacia el sur.



La inversión inicial para esta mejora será de aproximadamente 15 millones de pesos, los cuales serán empleados en ocultar cableado eléctrico y de telefonía, reparación de banquetas, arreglo del pavimento, así como de iluminación. Este recurso será aportado totalmente por empresarios que forman parte de la asociación, como Grupo Cementos de Chihuahua, New Berry, El Chalet, Infra, el Tecnológico de Monterrey, entre otros.



El Gobierno Municipal participará con la supervisión de la obra así como coordinación del tráfico de la zona, al momento de tener que efectuar cierres para la colocación de concreto nuevo.



Alberto Terrazas Seyffert, mencionó que desde hace cuatro años el consejo de ESNAC presentó la iniciativa de mejora, y en su momento el proyecto se platicó con los vecinos de la zona quienes aplaudieron estos trabajos que hoy arrancan.



Por su parte el empresario Federico Terrazas manifestó la trascendencia de mejorar el entorno no sólo de la avenida Colegio Militar, sino de la zona en general, la cual es ampliamente concurrida.



A nombre de todos los chihuahuenses la alcaldesa, Maru Campos Galván, agradeció esta aportación y esfuerzo voluntario por parte de los integrantes de la asociación Educación Superior del Norte, pues aseguró que sólo juntos se puede construir una mejor ciudad.



“Dicen los economistas que a tiempo limitado, recursos limitados y necesidades ilimitadas, no hay nada mejor que la multiplicación de esfuerzos. El día de hoy lo que se está haciendo es multiplicar esfuerzos por empresarios, vecinos de la zona y Gobierno Municipal, práctica que es importante replicar en otras zonas de la ciudad, porque se generan acciones por medio de las cuales en cualquier contexto de crisis e incertidumbre, todos trabajamos juntos para rendir mejores frutos”, precisó la Presidenta Municipal.



En este inicio de trabajos se contó con la presencia de: Rodolfo Castelló Zetina, director general del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, Guillermo Soto Leal, director de Desarrollo Urbano y Ecología, así como Carlos Cabello Gil, director de Obras Públicas del Municipio. 07/02/2017