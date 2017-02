Quienes se quejan, son los favorecidos por el sexenio anterior: Javier Corral Advierte gobernador que la transparencia en las licitaciones es irreversible; se obtendrán productos y servicios de mejor calidad

Los beneficiarios de todas las adjudicaciones directas en la pasada administración son quienes se quejan de los procesos que ahora son abiertos y transparentes, señaló el gobernador Javier Corral.



“La medida de transparencia es irreversible, nos va a hacer mejores. Que nadie en el Gobierno se inquiete, se desespere ni se vaya a enojar, tenemos mucho tiempo para aguantar y seguir transformando y cambiando las cosas”.



Precisó que transparentar los procesos de las licitaciones, implica un gran rigor y apego a la ley, para incluso posibilitar la invitación a empresas internacionales, que cumplan requisitos de calidad en los productos requeridos por el Gobierno, como es el caso de la compra de despensas en el DIF Estatal, proceso que se abrió por primera vez en 15 años.



“Se ha generado información falsa, respecto a supuestas irregularidades y quienes protestan son los beneficiados por el sexenio anterior, con adjudicaciones directas, sin embargo, este y todos los procesos se mantendrán abiertos al libre escrutinio de la prensa”.



“Lo que no queremos es que haya gorgojos ni galletas lamosas, queremos que haya productos de calidad. Hemos decidido licitar la mayoría de las obras y servicios; y solo aquellos que por sus características y con el criterio de oportunidad, necesitemos hacer por invitación restringida, lo haremos así”, agregó el gobernador.

Destacó que la nueva administración está convencida de la importancia de la libertad de prensa para investigar, vigilar y supervisar a los diversos ámbitos del Poder Ejecutivo, como un ejercicio positivo de contrapeso, que dará lugar a un mejor Gobierno.



Aunque señaló que esta política de apertura ha generado la aparición de notas informativas “infladas y falsas”, la decisión es inequívoca para entrar a los procesos de licitación de manera transparente.



“Yo creo que la gente allá afuera no es tonta, sabe cómo se guardó silencio durante tanto tiempo, y cómo no se tocaba, ni con el pétalo de una rosa, una sola licitación, y cómo ahora tan solo requisito genera información distorsionada; la gente allá afuera sabe qué está pasando y yo confío en el buen juicio de la gente”.



Bajo ese contexto desmintió la nota informativa sobre la participación del coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero Muñoz, en una empresa proveedora de Gobierno del Estado. “Así están las cosas, porque se están publicando notas sin asideros, sin elementos, pero a través de nuestras redes, de nuestros propios mecanismos de información queremos que la gente se oriente de todos los procesos que estamos haciendo”, agregó.



Garantizó que la disciplina financiera permitirá estabilizar, antes de lo previsto, el déficit presupuestario heredado del sexenio anterior, e incluso comenzar el pago de adeudos a proveedores.



De igual manera, el Gobernador aclaró que el nepotismo únicamente se configura cuando un funcionario indica directamente la inclusión de algún familiar a la plantilla laboral, caso que no existe en ninguna área de la presente administración estatal. 08/02/2017