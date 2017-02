Busca estado empleos de alta especialidad y mejor pagados Se gestionan inversiones francesas, alemanas y chinas con mayor valor agregado, informa el gobernador Javier Corral

El Gobierno del Estado tiene en cartera varios proyectos de inversión para Chihuahua, con nuevas empresas o ampliación de las existentes, para generar empleos especializados y muy bien pagados, por lo cual se mantienen pláticas con empresas como Safran, Heineken y una empresa alemana del sector aeroespacial.



“Lo que no queremos es traer cualquier empresa por traerla, no se trata de eso, de pensar que venga nada más porque se ofrece mano de obra barata, no debe ser ese el modelo. Lo que estamos buscando es inversión extranjera que nos aporte un mayor valor agregado, para mejorar el ingreso y los salarios”, señaló el gobernador Javier Corral, durante rueda de prensa.



Corral Jurado precisó que están a punto de cerrarse acuerdos con una empresa alemana que fabrica componentes para la industria aeroespacial, la cual generaría 500 empleos de nivel técnico profesional, muy bien remunerados.



Agregó que la empresa francesa Safran, que tiene ya varias plantas en Chihuahua, quiere realizar una nueva inversión en la entidad, además una empresa china busca establecerse en Chihuahua con una inversión muy importante, por lo que informó que este mes realizará un viaje de negocios a dicho país.



Al hacer referencia al proyecto de la cervecera Heineken para instalar una fábrica de botellas en el municipio de Meoqui, destacó que como parte de este proyecto, se llevarán a cabo estudios de factibilidad e infraestructura de reciclado y manejo del agua, a fin de que los habitantes no sufran ninguna afectación en la calidad o suministro del vital líquido.



“La intención es que sea Meoqui el que capte esa inversión, porque pueden ser otros municipios aledaños los que la capten. Pero es necesario realizar un programa básico de infraestructura en salud, educación, para que esos empleos sean primordialmente para los meoquenses”, explicó.



Respecto al Fondo Minero, derivado de la Reforma Energética, señaló que beneficiará a cerca de 20 municipios en obras de infraestructura que mejoren el medio ambiente de las comunidades, desarrollen un entorno de sustentabilidad, rescaten los ríos y mejoren parques y caminos. “Queremos que el Fondo se vaya a proyectos que cumplan con ese objetivo y queremos participar los tres niveles de gobierno para hacer rendir esos recursos”.



Hay municipios chihuahuenses como Ocampo que puede recibir hasta 60 millones de pesos y esta inversión se puede incrementar hasta los 100 millones de pesos, con la participación del Estado y de la Federación, si coinciden en los objetivos de infraestructura, lo que generaría enormes beneficios para los habitantes de la región. 08/02/2017