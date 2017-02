Autoriza Municipio reapertura temporal de estacionamiento para pago de indemnizaciones Está contiguo al Aeropuerto y después del 31 de mayo no podrá volver a operar como tal

El Secretario de Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que el estacionamiento propiedad de la empresa Guamis del Norte que prestaba sus servicios al aeropuerto General Roberto Fierro, y el cual se inundó a causa de las lluvias del pasado mes de agosto, abrirá de manera temporal con el fin de recabar fondos para cubrir los gastos de indemnizaciones de alrededor de 15 vehículos.



Jáuregui Moreno recordó que desde el mes de septiembre de 2016 el establecimiento se encuentra clausurado y la empresa aún adeuda indemnizaciones de entre 10 y 15 vehículos que sufrieron daños al estar estacionados en el lugar al momento de la inundación.



Explicó que será bajo la estricta supervisión de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología así como de la Secretaría del Ayuntamiento que se permitirá la reapertura del estacionamiento de Guamis del Norte, únicamente hasta el 31 de mayo, a efecto de que la empresa pueda hacer la labor de limpieza necesaria así como la operación para obtener recursos a efecto de pagar las indemnizaciones pendientes.



El Secretario del Ayuntamiento informó que se firmaría un convenio con la empresa que opera dicho estacionamiento para que no se pueda volver a destinar el inmueble para este servicio, por lo que se tendría que utilizar para un giro compatible con la zona en la que se encuentra, ya que está probado que un estacionamiento no puede operar en el lugar sin representar un riesgo.



César Jáuregui comentó que se realiza esta acción ya que es la forma en la que se va a poder garantizar a los propietarios de vehículos que aún se les adeuda, que la empresa responsable realizará el pago correspondiente.



“Los trabajos comenzarían a partir de la firma del convenio, que será el próximo lunes, pero queríamos informar puntualmente a la opinión pública sobre este asunto, a efecto de que tuvieran conocimiento de él y supieran las condiciones que esta reapertura significa y que también tengan conocimiento de los propósitos por los que se hace”, puntualizó.



Finalmente explicó que el convenio no señala el giro específico que se le tendrá que dar al local, únicamente se pide que sea algo relacionado con la zona. Sin embargo, sí se señala que por ningún motivo podrá volver a utilizarse como un estacionamiento. 10/02/2017