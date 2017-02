¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 25° Mínima 6° Viernes 10 de Febrero No vamos a tolerar ningún acto de corrupción dentro de la institución: César Augusto Peniche Espejel Se crearán la Fiscalía de Derechos Humanos y las Divisiones de Inteligencia y de Operaciones Especiales

Se instalarán Centros de Seguridad para el Desarrollo en 5 puntos de la Sierra de Chihuahua y uno más en el Valle de Juárez.

Trabaja Consejería Jurídica en la creación de la Comisión Estatal de Seguridad

En materia de seguridad en la región de la Sierra Tarahumara, la Fiscalía General del Estado ha estado trabajando desde el inicio de la administración de forma conjunta con los diferentes líderes de las organizaciones sociales, e incluso desde la etapa de la transición, en el análisis de la situación que se vive en esta zona, informó el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.



La Policía Municipal debe ser el primer contacto, la que debe atender los problemas de la ciudadanía y la policía estatal no ha tenido capacidad de movilización para atender esa región, donde la principal causa de todos estos problemas es la ausencia de autoridad, por lo que las organizaciones delictivas son las que de alguna manera se han movido con mucha libertad en esa zona con actividades como la apropiación de predios de campesinos, agricultores y comuneros, la tala clandestina y otras ligadas al narcotráfico, que es su principal fuente de ingresos.



Ante esta problemática, gran parte de las estrategias que se realizan en materia de seguridad pública y que forman parte del programa estatal de seguridad pública, están encaminados hacia la región de la sierra, en donde se instalarán Centros de Seguridad para el Desarrollo, en Guachochi, en Guadalupe y Calvo, en San Juanito, municipio de Bocoyna, en Namiquipa, en Galeana y uno más no en la sierra, sino en la zona del Valle de Juárez, donde se tienen exactamente los mismos problemas.



Al hacer referencia a las investigaciones del asesinato de los líderes de comunidades indígenas, dio a conocer que se tiene plenamente identificadas a las personas que agredieron a estos líderes y se cuenta con la orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las posibles motivaciones que pudieron haber desencadenado estos hechos delictivos.



Por otra parte, al asegurar que la seguridad pública es cuestión de las 24 horas del día y de todos los días, destacó que hay que seguir realizando operaciones y a la vez reingeniería para poder organizar y distribuir a los agentes en donde deben estar, corregir problemas de salarios y prestaciones.



Dentro de esta reingeniería, dijo, la primera tarea fue separar a la policía investigadora de la policía preventiva, ya que esta situación generaba graves problemas para la integración de la carpeta de investigación, lo que generaba rezagos, por lo que se trabaja a marchas forzadas para abatir ese rezago, haciendo uso de las herramientas que la propia ley permite, que son las salidas alternas.



Destacó que la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, trabaja es la creación de la Comisión Estatal de Seguridad, que atenderá el problema de la sierra, con una división específica denominada Fuerza Rural, para crear la policía bancaria y comercial, para proveer a particulares de manera ordenada, de servicios de protección, bajo esquemas de control de confianza, entrenamiento, capacitación, vigilancia y de esta forma evitar el desorden que existe en algunas corporaciones que brindan servicios privados a los particulares sin el debido control.



Otras áreas de vital importancia son la creación de una División de Inteligencia y una División de Operaciones Especiales que son uno de los mejores modelos en materia de seguridad pública, así como de una Fiscalía de Derechos Humanos, que además de atender violaciones en materia de derechos humanos, se encargará de los casos de víctimas desaparecidas. En este sentido, señaló, ya se trabaja en el Valle de Juárez, donde se localizaron siete osamentas. En el caso de personas desaparecidas, se debe cumplir con esa responsabilidad que tiene el estado de Chihuahua, de investigar y localizar a las víctimas.



Finalmente, hizo un llamado a la población en general, para que denuncie en la página pasaeldato.gob.mx, en donde está garantizado el anonimato de la denuncia que se formule, los puntos de venta de narcóticos, a las personas involucradas en el narcomenudeo y cualquier acto de corrupción por parte de elementos policiacos o agentes de tránsito “No vamos a tolerar ningún acto de corrupción dentro de la institución”, puntualizó.

