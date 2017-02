Apoya SDR operativos de verificación de etiquetado de carne de caballo En conjunto con la Coespris, Fiscalía General del Estado, autoridades del municipio de Chihuahua y Profeco

La Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con otras autoridades, dio inicio a los operativos para detectar establecimientos que realicen la venta de carne de caballo sin especificarle al consumidor lo que en realidad se le está vendiendo.



Como resultado de estos trabajos de revisión, a varios establecimientos de la ciudad se les sorprendió incurriendo en esta falta, lo que derivó en la suspensión de su actividad hasta no ser subsanadas las irregularidades, además de que en algunos de los casos, fue decomisado el producto para realizar las pruebas correspondientes.



Desde el inicio de la actual administración, la secretaría de Desarrollo Rural ha implementado estrategias que conlleven a una adecuada comercialización de este tipo de carne, pues su consumo no es dañino, sin embargo, se busca que no se engañe a los consumidores, al venderles carne de caballo al precio de la carne de res.



Personal del departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, continuará apoyando en todo lo necesario para combatir esta mala práctica, ya que resulta engañosa para los consumidores de carne. 10/02/2017