Eligen a Ricardo Huerta como Secretario Municipal de Acción Juvenil

En las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional se llevó a cabo la treceava Asamblea Municipal de Acción Juvenil, donde los jóvenes que integran el padrón eligieron al nuevo Secretario de Acción Juvenil.



Jesús Ricardo Huerta Ayala resultó electo para ser el nuevo titular de la Secretaría Municipal de Acción Juvenil, después de que los jóvenes emitieran su voto durante la Asamblea Municipal que se efectuó para elegir al nuevo dirigente municipal de Acción Juvenil, con 31 votos a favor.



Manuel Escobedo Ceballos, secretario estatal de Acción Juvenil, fue quien tomó la protesta al nuevo secretario municipal de Acción Juvenil. A su vez, señaló que a lo largo de su dirigencia ha visto la forma en que ha cambiado la manera en que la ciudadanía ve al partido por lo que viene una época

donde el PAN tiene que permanecer como el partido que prefieren los chihuahuenses.



La Asamblea Municipal estuvo encabezada por la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Paloma Aguirre Serna, quien en su discurso compartió su experiencia como militante emanada de Acción Juvenil.



Por lo cual reconoció la entrega que tienen los jóvenes de Acción Juvenil por el PAN, ya que puntualizó que a ellos no se les tiene que obligarará hacer política debido a que la hacen todos los días como parte de su vida diaria.



“Reconozco la entrega de los jóvenes de Acción Juvenil que no les tienes que obligar porque hacen su política de todos los días”, expresó en su discurso Paloma Aguirre.



Por su parte el secretario saliente, Agustín Hernández Rojo, en su discurso comentó que al final no importan las fotografías de las acciones ya que lo que en verdad cuenta con los actos que se hacen en beneficio de los demás e invitó a los jóvenes a defender las causas justas, así como ser autónomos, firmes y contundentes ante la vida.



Asimismo el secretario municipal entrante de Acción Juvenil, Jesús Ricardo Huerta Ayala expresó que tiene el compromiso con el partido del PAN de ser la mejor formación política de jóvenes en materia de capacitación en temas filosóficos, políticos y cultures, además de triplicar el padrón de jóvenes

del PAN, así como cuidar la emisión del voto durante las elecciones constitucionales.



También Ricardo Huerta, en su discurso, se comprometió a ser transparente con las acciones que Acción Juvenil en pro de los jóvenes, por lo cual informó que se realizarán informes mensuales sobre las actividades que realizarán bajo su dirección.



Cabe mencionar que, en el evento, se contó con la presencia de Manuel Escobero, secretario estatal de Acción Juvenil, el secretario Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Enrique Villarreal Castillo, así como Rocío Sáenz, Juan Blanco, Teresa Ortuño. 12/02/2017