Miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra Donald Trump Bajo la consigna “Vibra México”, los manifestantes se congregaron en la capital, y otras ciudades como Guadalajara, para rechazar la construcción del muro fronterizo que propone el presidente de Estados Unidos

En plena crisis diplomática con Estados Unidos, miles de mexicanos salieron a las calles este domingo bajo el ala del movimiento "Vibra México" para protestar contra el presidente Donald Trump y su intención de construir un muro en la frontera.



"A México se le respeta, Mr. Trump", se leía en una inmensa pancarta durante la marcha en Ciudad de México, entre cientos de banderas mexicanas ondeando con sus colores verde, blanco y rojo.



Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con miles de policías para mantener el orden durante la masiva manifestación, a la que acudieron familias con niños y representantes de decenas de organizaciones civiles, universidades y asociaciones empresariales.



Algunos de ellos asistieron vestidos de blanco, con pañuelos en la cabeza con los colores de la bandera e incluso el escudo nacional pintado en el rostro.



"Estamos aquí para que Trump vea y sienta como todo un país, unido, se levanta contra él y sus estupideces xenófobas, discriminatorias y fascistas. México no será su esclavo", declaró a la agencia AFP Julieta Rosas, una estudiante de literatura de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien portaba una camiseta que mostraba al presidente estadounidense con el bigote característico de Adolf Hitler.



"Todos somos migrantes, todos somos uno. Es momento de hacer puentes, no muros", señaló José Antonio Sánchez, de 73 años, que marchaba junto a su nieta de nueve.



El movimiento de protesta, convocado a través de las redes sociales, se replicaba en Guadalajara (oeste), mientras una veintena de ciudades en todo el país se aprestaba a hacer lo propio.



"Es momento de que los ciudadanos sumemos esfuerzos y unamos voces para manifestar nuestro rechazo e indignación ante las pretensiones del presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas", indica el movimiento Vibra México en su sitio web.



Trump, quien calificó a los inmigrantes indocumentados mexicanos de "criminales", firmó recientemente algunos decretos que autorizan la construcción de un nuevo muro fronterizo -que asegura será pagado por México-, vetan la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y eliminan recursos federales para las "ciudades santuario", que dan abrigo a indocumentados.



La insistencia de Trump sobre el muro a lo largo de los más de 3.000 km de frontera desató la peor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en décadas.



El presidente Enrique Peña Nieto incluso canceló una visita de Estado a Washington prevista para el 31 de enero pasado, luego de que Trump le dijera que si no estaba dispuesto a pagar el muro, la reunión no tenía sentido. 12/02/2017