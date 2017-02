Reconoce JMAS Chihuahua a ciudadanos en sorteo “Usuario Cumplido 2017” El primer lugar recibirá como premio un automóvil del año; el segundo y tercer lugar, una lavadora de bajo consumo de agua, respectivamente.

A través del sorteo “Usuario cumplido 2017”, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) reconocerá el próximo 20 de febrero a sus usuarios domésticos que estén al corriente en el pago de su servicio de agua y quienes podrán ser acreedores a tres grandes premios.



En rueda de prensa, Mario Mata Carrasco, Presidente de la JMAS Chihuahua, comentó que el propósito de este concurso es premiar el esfuerzo de quienes han cumplido en tiempo y forma con el pago de su recibo de agua así como el promover el hábito de la retribución oportuna y el consumo responsable en la capital del estado.



El titular de la JMAS Chihuahua explicó que la dinámica del sorteo consiste en que una vez verificado que el usuario doméstico no tiene adeudos, se le asigna un folio de participación que ingresará a una tómbola, de la que se extraerán 6 boletos electrónicos, uno a uno, los ganadores de los premios serán los extraídos del 4º ,5º, y 6º lugar, otorgándose éstos en un orden de mayor a menor valor; es decir, el cuarto boleto corresponderá al automóvil marca Nissan tipo March Sense 2017 y los siguientes, a las lavadoras automáticas marca Easy modelo LAE 79115 BABO con capacidad de 19 kg.



Mata Carrasco precisó que no podrán participar los usuarios con rezagos en cuentas, empleados sindicalizados y de confianza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua ni de la Junta Central de Agua y Saneamiento, así como usuarios comerciales, industriales, escuelas públicas, privadas, y edificios de Gobierno Federal, Estatal y Municipal; tampoco lo pueden hacer quienes tengan convenios de pago o adeudo congelado a menos de que liquiden su adeudo anterior y que no tengan saldo vencido 5 días hábiles antes de la fecha del sorteo.



Para quienes deseen tener mayor información, el descentralizado pone a disposición la página en Facebook JMAS Chihuahua; o bien, pueden comunicarse al número # 073 del CIS teniendo el número de contrato correspondiente al domicilio que tiene el servicio.



El sorteo se realizará el lunes 20 de febrero en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, ubicada en la Avenida Ocampo #1604 en la colonia Centro, a las 10:00 de la mañana transmitiéndose en vivo por medio de Facebook live en canal @JMASChih. 13/02/2017